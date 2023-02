Sentou na graxa? Fogaça deixa equipe de jurados do MasterChef, entenda

O time de jurados do MasterChef Brasil sofreu uma nova baixa para a edição de 2023. Após Paola Carosella deixar a equipe de jurados da atração em 2021, foi a vez do chef Henrique Fogaça se afastar da produção.

No entanto, conforme comunicado divulgado nas redes sociais de Fogaça, não se trata de uma saída definitiva como a de Paola, mas sim de um afastamento temporário do programa MasterChef Amadores em sua edição de 2023.

Famoso pela frase “senta na graxa”, Fogaça é conhecido por seu temperamento forte ao julgar os participantes da atração e integrava o quadro de jurados da competição culinária desde sua estreia, em 2014.

Com sua saída temporária da atração, os participantes da temporada 2023 do MasterChef Amadores serão julgados por Helena Rizzo, Erick Jacquin e Rodrigo Oliveira, dono do restaurante Mocotó, especializado na culinária sertaneja.

Motivos pessoais

Em um comunicado divulgado pelo chef Henrique Fogaça por meio de uma publicação no Instagram, ele afirma que seu afastamento da atração é apenas temporário e motivado por assuntos pessoais relacionados com sua família.

Com isso, o retorno do chef está previsto para as edições do MasterChef Profissionais e MasterChef +, que promove o embate culinário entre participantes com mais de 60 anos.

“Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito a família, e tão logo estarei de volta, ainda este ano. Aos fãs que me acompanham desde 2014, agradeço todo carinho e respeito que construímos ao longo desses anos, e reforço que é apenas uma pausa, nos veremos muito em breve”, declara o chef.

Além de desempenhar o papel de jurado do MasterChef Brasil, Fogaça também gerencia duas redes de restaurantes: a hamburgueria Cão Veio e o Sal Gastronomia.