Jade Picon provoca seguidores ao compartilhar vídeo tomando banho

A atriz Jade Picon resolveu satisfazer a curiosidade de seus seguidores mais bisbilhoteiros e compartilhou um vídeo pra lá de íntimo na última quarta-feira (11).

Estrela da novela das 21h da TV Globo, “Travessia”, obviamente não foi nada tão comprometedor assim - mas já satisfez a ansiedade dos fãs mais ávidos.

Através dos stories de sua conta oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou o momento em que faz uma cuidadosa e detalhada lavagem de seu cabelo - que está curto, por conta da sua personagem Chiara no folhetim de Gloria Perez.

De costas, é possível ver que ela está usando apenas um relógio à prova d’água.

Ao final da sequência, ela vira para trás e faz um carão para a câmera, enquanto segue ensaboando a cabeça.

Veja:

limpando o que fede 🤣🚿💦

📲jadepicon via instastories pic.twitter.com/5h6bhrLAHr — Jade Moments (@momentsjade) January 11, 2023

Pelo Twitter, os fãs da atriz e influenciadora comentaram a ousadia da global. “Limpando o que fede”, riu em comentário uma central de fãs de Jade Picon.

Jade Picon relembra um ano de sua entrada no BBB

A atriz Jade Picon aproveitou a empolgação do público com o início de uma nova temporada do “Big Brother Brasil” para relembrar sua própria passagem pelo reality show.

Na última segunda-feira (9), completou-se um ano que ela se dirigiu para o pré-confinamento antes de participar do programa. Na época, a medida era necessária para que todos os participantes passassem o tempo necessário isolados, evitando o contágio de covid-19.

“Exatamente um ano atrás, eu estava indo para o pré-confinamento. Que loucura”, escreveu ela, na legenda da publicação feita através dos stories no Instagram.

Ela ainda compartilhou outros detalhes da experiência, como, por exemplo, o vídeo que gravou para o pai, dizendo que iria para o BBB, já a caminho do hotel. Veja a história completa aqui.