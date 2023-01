Jade Picon relembra um ano de sua entrada no BBB

A atriz Jade Picon aproveitou a empolgação do público com o início de uma nova temporada do “Big Brother Brasil” para relembrar sua própria passagem pelo reality show.

Na última segunda-feira (9), completou-se um ano que ela se dirigiu para o pré-confinamento antes de participar do programa. Na época, a medida era necessária para que todos os participantes passassem o tempo necessário isolados, evitando o contágio de covid-19.

“Exatamente um ano atrás, eu estava indo para o pré-confinamento. Que loucura”, escreveu ela, na legenda da publicação feita através dos stories no Instagram.

Veja:

Story de Jade Picon (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

Ela ainda compartilhou outros detalhes da experiência, como, por exemplo, o vídeo que gravou para o pai, dizendo que iria para o BBB, já a caminho do hotel.

“É bom que se você ficar bravo comigo, vai ter tempo de ficar de boa”, disse ela, na época, aos prantos.

Jade também revelou que, para ela, os 10 dias de pré-isolamento foram ainda mais intensos que os 50 dias na casa do reality. “O pré é uma loucura, só que uma loucura só sua. Você e seu universo com os seus pensamentos”, contou.

Ela permaneceu mais tempo que os demais participantes, bem como Arthur Aguiar e Linn da Quebrada. O trio foi diagnosticado com covid-19 na época e precisou cumprir um tempo maior de isolamento.

“Eu escrevia muito”, revelou. “Foi nessa época que eu li ‘Mulheres que Correm com os Lobos’”, disse Jade, que afirmou ter lido dois livros nesses 10 dias.

Jade não chegou a vencer a 22ª edição do BBB, mas acabou conquistando o público. Sua rivalidade com o ator Arthur Aguiar, campeão da temporada, rendem memes até hoje.

Após o sucesso de sua participação, Jade foi convidada para participar da novela das 21h da TV Globo, “Travessia”, de Gloria Perez. Ela segue no ar como Chiara, sua primeira personagem de ficção.

