Romance LGBT na DC? Margot Robbie, a Arlequina, pede por romance entre ela e Hera Venenosa

Muitos casais de quadrinhos deram o salto para os cinemas. Mas há um grande romance que ainda não ganhou destaque, apesar da crescente popularidade dos fãs e uma riqueza de histórias de TV e quadrinhos: Arlequina e Hera Venenosa.

As duas criminosas caóticas são as favoritos dos fãs de longa data e, nos quadrinhos, elas passaram os últimos anos se beijando e fazendo travessuras por toda Gotham.

Arlequina e Hera começaram sua parceria como amigas platônicas, aparecendo juntas em um episódio de Batman: A Série Animada de 1993, mas nos últimos anos elas oficializaram as coisas, apaixonando-se tanto nos quadrinhos quanto na HBO Max, na série Arlequina. Juntas, elas se tornaram um dos casais poderosos mais populares da DC, deixando muitos fãs se perguntando quando o romance delas chegará às telonas.

Acontece que Margot Robbie tem a mesma pergunta! A atriz interpretou Arlequina em três filmes, estrelando dois Esquadrões Suicida e um Aves de Rapina. Ela também é uma defensora de longa data de um possível romance entre a sua personagem e Herae, em uma entrevista recente ao ComicBook.com, ela disse que passou “anos” tentando trazer o caso de amor delas para a tela.

“Eu venho pressionando isso há anos”, disse Robbie ao ComicBook.com . “Eu não posso te dizer o quanto eu tenho pressionado por isso. Eu também quero”.

Robbie acrescentou que ainda não tinha uma atriz específica em mente para interpretar a Hera para sua Arlequina: “Honestamente, quando imagino isso, sempre imagino como a Hera Venenosa nos quadrinhos. Eu realmente não imagino uma atriz fazendo isso. Mas eu concordo que isso seria tão bom”.

Ainda não há planos oficiais para um futuro filme da DC com a Arlequina de Robbie, mas a atriz disse que gostaria de interpretar o personagem novamente. Enquanto isso, uma Arlequina diferente fará sua estreia em breve, com Lady Gaga interpretando o papel no próximo Coringa: Folie a Deux, com Joaquin Phoenix.