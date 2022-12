Robert Downey Jr. fala para Quentin Tarantino se reinventar após comentários contra a Marvel

Embora seu mandato como parte dos Heróis Mais Poderosos da Terra possa ter acabado, isso não significa que Robert Downey Jr. tenha parado de defender o universo cinematográfico da Marvel.

O ator, que lançou recentemente seu documentário Sr., reservou um momento para abordar as recentes observações de Quentin Tarantino sobre como a “Marvelização de Hollywood” matou a estrela de cinema moderna ao fazer de seus super-heróis o foco de sua atenção em seus respectivos filmes.

“Acho que nossas opiniões sobre esses assuntos dizem muito sobre nós. Acho que estamos em um tempo e lugar para os quais contribuí involuntariamente, onde a propriedade intelectual tem precedência sobre princípios e personalidade. Mas é uma faca de dois gumes”, disse o ator ao Deadline. “Se você não tiver o tipo certo de artista para desempenhar determinado papel, você nunca saberá o quão bom poderia ter sido”.

Em vez disso, Downey Jr. disse que discutir sobre qual tipo de filme tinha mais mérito artístico era simplesmente uma “perda de tempo”.

“Eu tive minhas reações no passado quando as pessoas disseram coisas que eu senti que estavam desacreditando minha integridade... Eu disse, ‘Sabe de uma coisa? Vamos apenas superar isso. Somos todos uma comunidade. Há espaço suficiente para tudo’”, disse o ator.

A estrela do Homem de Ferro, que atualmente está trabalhando em vários projetos, enfatizou que era importante dar um passo para trás e apreciar como a indústria do entretenimento e as perspectivas em relação a ela “estão sempre mudando” antes de decidir atirar a primeira pedra.

“Antes de lançarmos calúnias um sobre o outro - experimente seu próprio renascimento e veja se isso não muda um pouco sua opinião”, disse. “Reinvente-se antes de decidir que outra pessoa não sabe o que está fazendo ou que algo está impedindo você de fazer o seu melhor, ou que algo é melhor do que outra coisa”.

Na verdade, Downey Jr. acrescentou que acredita que a indústria “mudará novamente” no futuro. “É aqui que estamos”, concluiu. “E aceitá-lo e ser grato por participar é o lugar certo para começar”.

Ao longo do último mês, Tarantino criticou repetidamente a franquia de filmes de quadrinhos , declarando que não tem interesse em dirigir um de seus futuros filmes e alegando que eles eliminaram espaço para outros filmes menores. Desde então, seus comentários geraram críticas do ator de Shang-Chi, Simu Liu, e da estrela de Pulp Fiction, Samuel L. Jackson.

Embora a Marvel possa estar em seu espelho retrovisor, Downey Jr. reconheceu que há coisas que ele sente falta de interpretar Tony Stark. “Estar nas trincheiras com Kevin Feige o tempo todo. No começo, com Jon Favreau, é como um lindo sonho agora. No meio, com Shane Black em Homem de Ferro 3, tínhamos apenas Exton e filmamos principalmente em Wilmington N.C. Foi idílico e subversivo”, disse ele ao Deadline. “E The End, quando percebi que fiz tantos amigos íntimos no elenco do MCU”.