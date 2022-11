Raul Gazolla foge do rótulo de “protegido” de Gloria Perez, autora de “Travessia”

Raul Gazolla e Gloria Perez são conhecidos por diversos trabalhos juntos, como “Travessia”, novela que está na faixa das 21 horas da Globo, mas também por causa do namoro do ator e de Daniella Perez, filha da autora, que foi assassinada 1992, aos 22 anos.

Agora, com o novo personagem na novela da Globo, o famoso resolveu quebrar o silêncio e garantiu que seu trabalho na TV não tem ligação com a novelista: “É normal que as pessoas associem o meu nome ao dela. Eu sinto orgulho disso, somos uma família há mais de 30 anos, mas eu tenho uma carreira independente”, disse ele.

O intérprete de do personal trainer Vandaime disse também que foge do rótulo de protegido da ex-sogra. Segundo Raul, foram mais de dez anos, após a morte de Daniella Perez, para que ele e Gloria trabalhassem na mesma novela: “Eu adoro trabalhar com a Gloria, ela é uma mulher de outro planeta. Eu sei que ela fica mexida em trabalhar comigo, assim como ela mexe comigo também, mas eu fui convidado para ‘O Clone’ apenas em 2000″.

Raul Gazolla, Cissa Guimaríes e Werner Schünemann nos bastidores da novela "América" (Divulgação/Globo)

Além de “O Clone” e “Travessia”, Raul Gazolla também fez parte do elenco de “América”, levado ao ar em 2005, “A Força do Querer”, exibida em 2017, ambas na TV Globo. No entanto, o ator também fez parte do casting da Record TV, onde atuou em “Prova de Amor” (2006), “Vidas Opostas” (2007), “Os Mutantes” (2008), “Bela, a Feia” (2009) e “Milagres de Jesus” (2014), entre outras produções.

Raul Gazolla em “Travessia”

Raul Gazolla interpreta Vandami em "Travessia", novela de Gloria Perez (Fábio Rocha/Globo)

Na novela da Globo, Raul Gazolla vive Vandaime, um dono de academia, que traz muita comédia e leveza para a história criada por Gloria Perez. Na trama, ele vive em Vila Isabel, bairro que abriga a protagonista Brisa (Lucy Alves) quando ela se instala no Rio de Janeiro. Ele também contracena com Romulo Estrela, que interpreta Oto.

“Ele tem um tom diferente de tudo o que fiz até hoje e está me fazendo descobrir o humor em mim. Nunca me achei engraçado e estou tendo que ser mais leve.Ele é muito parecido comigo”, destacou o ator, que afirma que faz jiu-jítsu, kitesurf, funcional.

