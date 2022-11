“A Fazenda 14”: Babi pode desistir a qualquer momento do reality show

Deolane Bezerra e Bárbara Borges não se bicam desde o começo de “A Fazenda 14″, mas quando a atriz resolveu se unir ao grupo B, que era liderado por Deborah Albuquerque, a rixa entre as famosas ficou ainda pior, já que deixou de acontecer nos “bastidores” e ganhou destaque no programa ao vivo. Mas, agora, a atriz pode deixar o programa da Record TV.

Neste domingo (20), durante uma dinâmica parecida com o “fogo no parquinho do BBB”, as duas trocaram farpas mais uma vez, já que para Deolane a ex-contratada da TV Globo é sua fã e não consegue ficar sem pensar nela.

Mas, durante o embate, a advogada perdeu a linha e disse que iria bater em Babi fora do reality show e a atriz não deixou quieto: “Você me ameaçou não sei mais de quantas vezes”, disse Bárbara aos gritos e, em seguida, Deolane disse que iria quebrar a cara dela e acabou sendo chamada de “criminosa” pela ex-Globo.

Já era um absurdo uma profissional do Direito ameaçar de agredir os participantes de #Afazenda14 . Agora além de prometer agredir a Babi, diz que “NÃO VAI DAR EM NADA”, sugerindo que nada acontecerá com ela perante a lei. É assim que funciona @CFOAB ? pic.twitter.com/K3aH8JPbqT — Bárbara Borges🌻 (@abarbaraborgess) November 21, 2022

A briga ficou pior quando Deolane Bezerra retrucou os comentários feitos por Bárbara e disse que suas ameaças não dão em nada, deixando a loira ainda mais revoltada: “Não dá em nada? Você pode me quebrar e não vai dar em nada! Estoi sendo ameaçada para além da ‘Fazenda’”, disse Babi, que ainda questionou se a famosa trabalha com a lei. A atriz também disse que a influencer era “invasiva, tirana, opressora, narcisista, cruel e má”.

De olho no que está acontecendo dentro de “A Fazenda 14″, a equipe que administra as redes sociais de Bárbara Borges afirmou, em uma nota postada no Twitter, que repudia qualquer tipo de violência: “Repudiamos qualquer forma de agressão, seja verbal ou física. Não só quando a nossa participante é a vítima, mas a qualquer participante. É inadmissível qualquer um passar por essa situação e o agressor, após ameaçar, ainda sugerir que a lei não se cumprirá e ficará impune”.

Queridos, este é nosso posicionamento oficial mediante aos últimos acontecimentos com Babi, nossa participante que está em #Afazenda14 . Agradecemos aos fãs, amigos e seguidores o apoio, juntos somos mais fortes! Obrigado em nome do #TeamBabiBorges pic.twitter.com/b9xNQcWwtp — Bárbara Borges🌻 (@abarbaraborgess) November 21, 2022

A nota ainda fala sobre o artigo 147 do Código Penal, que fala sobre ameaça: “Assim, a presente nota serve para repudiar toda e qualquer forma de agressão a qualquer participante, pois pregamos um jogo limpo e sem violência”.

A equipe de Bárbara Borges também agradeceu o apoio dos fãs e amigos da atriz: “Agradecemos aos fãs, amigos e seguidores o apoio, juntos somos mais fortes! Obrigado”.

Porém, mesmo com os últimos acontecimentos, a equipe que administra as redes sociais de Deolane Bezerra não comentou sobre as falas da influenciadora digital, mas segue mostrando os melhores momentos da famosa na sede de “A Fazenda 14″.

Babi está pensando em desistir do jogo porque não tá valendo a pena pra ela. #AFazenda

pic.twitter.com/0ToQFbEPpw — Central Reality (@centralreality) November 21, 2022

Babi não aguenta mais

Depois desta nova briga, Bárbara Borges conversou com Iran Malfitano e Kerline Cardoso sobre a possibilidade de deixar o reality show. Segundo a famosa, não há mais motivos para permanecer no jogo.

“Eu não queria ir, mas vou ter que ir. Não queria ir embora daqui, desistir, mas eu vou ter que realmente botar na balança. Não tá compensando. Não vale continuar aqui passando o que a gente tá passando para não dar em nada.”, disse ela.

