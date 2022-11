Perdeu o “Encontro”? Entenda o novo horário do programa de Patrícia Poeta

Os jogos da Copa do Mundo começaram e muitos telespectadores perderam ou estranharam o novo horário do “Encontro”, programa apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares, que, nesta segunda-feira (21), começou mais cedo.

Na dança das cadeiras da Globo, o “Encontro com Patrícia Poeta” entrou no ar a partir das 8h55 e seguiu ao vivo até 9h40. Mas, ao que tudo indica, ele deixará de ser exibido ao longo desta semana por causa dos jogos de futebol. O mesmo vai acontecer com o “Mais Você”, que também não terá edições esta semana.

Com boa audiência, o “Encontro” ficará ausente apenas nas duas primeiras semanas da competição, entre os dias 22 e 28, e quando não for retirado do ar, o programa apresentado por Patrícia Poeta pode ser encurtado ou mudar um pouco de horário, dependendo da grade dos jogos, como aconteceu nesta segunda-feira.

Outros programas da emissora também sofreram pequenas mudanças, mas os telejornais matinais, como o “Bom dia São Paulo” e o “Bom Brasil”. Já o “Hora 1″ seguirá abrindo a programação, sendo exibido em seu horário habitual, das 4 horas às 6 horas.

O “Jornal Hoje” também passa a entrar mais tarde, a partir das 15 horas, perdendo 40 minutos, e, até o dia 29 de novembro, a novela “Chocolate com Pimenta” não terá capítulos exibidos.

Os demais telejornais, como o “Jornal Nacional” e o “Jornal da Globo” também seguem no ar normalmente, já que não são atingidos pelos jogos da Copa do Catar.

Look fitness de Patrícia Poeta

Nesta segunda-feira (21), Patrícia Poeta madrugou para apresentar o “Encontro”, mas no fim de semana, a famosa aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro e foi para orla se exercitar.

Na capital fluminense, ela foi fotografada fazendo atividades ao ar livre e chamou a atenção dos fãs com um conjunto fitness, de legging e top rosa, que combinavam com os óculos escuros e com tênis.

