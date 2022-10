Jojo Todynho e Cauã Remondy falam de sexo na TV: ‘Sempre gostei’

Cauã Reymond e Jojo Todynho no palco do "Jojo Nove e Meia", talk show do Multishow (Reprodução/@jojotodynho)

O ator Cauã Reymond foi o primeiro convidado de Jojo Todynho na 2ª temporada do talk show “Jojo Nove e Meia”, exibido pelo canal fechado Multishow e logo na estreia o ator não mediu palavras e contou um pouco da sua vida íntima.

Ao lado da amiga, o galã disse que sempre gostou de sexo, mas que sente mais prazer atualmente do que há alguns anos: “Sempre gostei de transar, mas gosto muito mais hoje. Deve ser porque sempre fui muito preocupado com a vida, com a construção da minha carreira, e tudo mais.

Cauã também destacou que hoje em dia, aos 42 anos, consegue desfrutar mais do sexo e do prazer. Ainda sobre assuntos mais picantes, o famoso disse que costuma usar cordas nas relações sexuais, mas com consentimento.

Jojo Todynho também entrou na onda e revelou que gosta de fazer sexo de madrugada, enquanto Cauã Reymond disse que prefere depois de praticar esporte.

O mata-leão em Jojo Todynho

Logo na estreia o ator pegou pesado com a apresentadora dando um mata-leão durante a entrevista. Em uma postagem feita no Instagram do famoso, o galã da Globo aparece aplicando o golpe na famosa, mas tudo não passou de uma propaganda para chamar os fãs para assistir a atração, exibida no horário nobre do canal.

“O que tá rolando aqui, Jojo? Todo mundo vai descobrir hoje no ‘Jojo Nove e Meia’, que volta para a segunda temporada”, escreveu o ator ao publicar as imagens.

Ainda no carrossel de fotos, os fãs perceberam como Jojo e Cauã são amigos íntimos e que as gravações do talk show foram leves e com muitas brincadeiras. O mesmo carinho ficou nítido quando Jojo Todynho escreveu nos comentários que amava o ator da Globo. Além dela, os fãs chamaram a dupla de maravilhosa.

A 2ª temporada do “Jojo Nove e Meia” é exibida de segunda-feira a sexta-feira, a partir das 22h45, no Multishow.

