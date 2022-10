“A Fazenda 14”: Deolane fala em tiro e debocha de rivais dentro do reality show

Deolane Bezerra voltou a criticar Ruivinha de Marte em “A Fazenda 14″. Em um vídeo, a advogada está conversando com Lucas, Tiago, Moranguinho e Rosiane e acaba chamando a influenciadora digital de coitada.

“E a Ruivinha que todas as vezes que eles [grupo rival] querem desestabilizar um grupo, eles usam ela. Será que ela não se toca? Que coitada gente... Gente, será que ela não se toca que nem o grupo dela valoriza ela?”, comentou a viúva de MC Kevin.

Vale destacar que esta não foi a primeira polêmica envolvendo as duas participantes de “A Fazenda 14″. Em setembro, Deolane foi acusada pela audiência do reality show de ter debochado de supostos remédios que a influenciadora digital teria que tomar. Mas, a informação teria sido desmentida pela assessoria de imprensa da advogada famosa.

“Não acreditem em fake news! Na cena em questão, a Pétala estava repetindo a fala da Ruivinha e a Deolane rebateu dizendo que não toma remédio”, escreveram os administradores dela.

Já no vídeo, Pétala falava sobre a Ruivinha de Marte com Deolane: “A Ruivinha veio falar: ‘Você fala que eu tenho problemas, mas pelo menos não tomo remédios como todo mundo aqui nessa casa. Ela quer dar uma de coitada e eu não tomo remédio, não, querida. Manda ela ir enfiar o dedo no c* seco e rasgar”, disse Deolane Bezerra.

Além da Ruivinha de Marte, Deolane não esqueceu dos antigos inimigos que seguem no reality show da Record TV. Na madrugada desta terça-feira (04), a advogada fez uma declaração polêmica enquanto conversava com outros participantes.

Tudo começou quando André Marinho afirmou que Barbara queria conversar sobre a discussão na baía: “Não tem diálogo! Aqui a gente quer confusão! Aqui a gente gosta de briga”, afirmou ela.

Depois, a peoa começou a falar sobre armas e clubes de tiro: “Vocês não dão aula de tiro? Vocês não vão para o estande? Nossa, eu amo. Quando eu pego a metralhadora assim, nossa… Eu imagino logo a pessoa assim. Vou por várias fotos da Deborah e do Shayan lá”, anunciou.

