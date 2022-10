Coldplay adia shows no Brasil

Após uma das apresentações mais comentadas no Rock in Rio, a banda Coldplay deve demorar um pouco para retornar ao Brasil.

Apesar do quarteto ter uma série de shows esgotados marcados nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro para este mês de outubro, as apresentações só acontecerão no ano que vem.

Isso porque a banda anunciou uma pausa na turnê, após o vocalista Chris Martin ser diagnosticado com uma infecção pulmonar séria.

“Com profundo pesar, fomos forçados a adiar nossos próximos shows no Rio de Janeiro e São Paulo até início de 2023. Devido a uma infecção pulmonar séria, Chris recebeu ordens médicas rigorosas para descansar pelas próximas três semanas”, informou o comunicado.

A banda pediu desculpas aos fãs e dizem que em breve retornam ao palco. “Estamos otimistas de que Chris retornará a boas condições de saúde após o intervalo médico prescrito e esperamos retomar a turnê o mais rápido possível”, torceram.

Coldplay se apresentaria em seis datas no Allianz Parque, em São Paulo (15, 16, 18 e 19, 21 e 22 de outubro) e em outras duas no Engenhão, no Rio de Janeiro (11 e 12 de outubro).

A banda informou que os shows serão remarcados para o início de 2023, mas ainda não estão com as datas definidas. Quem quiser pedir o reembolso, deverá solicitar pelo site da Eventim.

Veja o comunicado completo:

Infelizmente, os shows em São Paulo e Rio de Janeiro foram adiados. Chris está com uma infecção séria nos pulmões e precisará de descanso médico.



Estamos muito tristes com essa notícia, mas a banda irá remarcar os shows em breve para 2023.



❤️ pic.twitter.com/baaYUjiKqq — Coldplay Brasil (@coldplaybrasil) October 4, 2022

Fenômeno entre brasileiros

Uma adolescente que fazia questão de ver o Coldplay de pertinho no Rock in Rio viralizou nas redes sociais durante o festival carioca, ao mostrar os “estragos” que horas debaixo de chuva causou em sua mão.

“Minha mão no ônibus pós Coldplay”, escreveu a estudante de Direito Clarisse Saldanha, ao postar a foto em sua conta no Twitter. “O desespero foi real mas faria tudo de novo, melhor dia da minha vida”, completou.

minha mão no ônibus pós coldplay, o desespero foi real mas faria tudo de novo, melhor dia da minha vida ❤️‍🩹 #Coldplay pic.twitter.com/VVSR3sb7HH — risse (@clarissesaldanh) September 11, 2022

Leia também: Seu cachorro fica mais calmo com música? Descubra qual playlist ideal para seu pet