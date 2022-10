‘A Casa do Dragão’: coautores de livros de GOT respondem a boicotes de fãs e acusações de racismo

Corlys Velaryon, “La Serpiente Marina” Steve Toussaint interpreta a este personaje de House of the Dragon.

Com o lançamento de A Ascensão do Dragão: Uma História Ilustrada da Dinastia Targaryen, Volume 1, de George R.R. Martin, autor e produtor executivo de “A Casa do Dragão”, comentários e controvérsias em torno de seus coautores, Linda Antonsson e Elio M. García Jr, ressurgiram entre os fãs de Game of Thrones, que ameaçam boicotar o novo livro do autor.

Nos últimos 10 anos, Antonsson tem expressado opiniões incendiárias sobre o elenco inclusivo das séries Game of Thrones e A Casa do Dragão da HBO. Isso incluiu a recente escalação de Steve Toussaint, um ator negro, como Lord Corlys Velaryon e, a escalação de pessoas negras interpretando outros membros da Casa Velaryon.

'The Rise of the Dragon' authors Linda Antonsson and Elio M. García Jr. are addressing claims of racism from 'Game of Thrones' fans. https://t.co/QpTIFOGPaM — Entertainment Weekly (@EW) October 4, 2022

Em resposta às alegações de racismo feitas pelos fãs da saga, Antonsson disse, em entrevista à Variety, que as pessoas têm “declarações escolhidas a dedo e despojadas de contexto”. Também afirmou que a incomoda ser “rotulada de racista” quando diz que seu foco “tem sido apenas a construção do mundo” e que não tem problemas com o elenco inclusivo, mas acredita que “a diversidade não deve prevalecer sobre a história”.

A coautora critica a escolha de atores negros como personagens descritos nos livros de Martin como brancos. Isso incluiu a escalação de Nonso Anozie como Xaro Xhoan Daxos em Game of Thrones.

Sobre a escalação de Toussaint como Corlys em A Casa do Dragão, Antonsson escreveu que o ator foi “errado”, acrescentando: “Não há valirianos negros e não deve haver nenhum no programa”, relata à Variety.

Quiet in the realm.



House of the Dragon starts now. #HOTD pic.twitter.com/4pvS7VYiTc — House of the Dragon (@HouseofDragon) October 3, 2022

As reclamações de Antonsson não são apenas sobre o elenco: ela também discordou de uma mudança na história de Laenor Velaryon (John Macmillion) na série que diverge do livro.

Antonsson disse ainda que apoia o boicote de autores, mas gostaria que fosse por causa de opiniões reais e não por interpretações erradas.