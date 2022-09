‘Meu pai será rei’: Príncipe George dá resposta atrevida aos amigos na escola

Com a morte da rainha Elizabeth II, a ascensão ao trono do rei Carlos III e o novo título dado ao príncipe William e Kate Middleton, como príncipe e princesa de Gales, respectivamente, muito tem se falado sobre a linha sucessória na realeza britânica. A dança das cadeiras abalou não somente os adultos mas, ao que indica, também as crianças.

O príncipe George, de 9 anos, o primogênito de Kate Middleton e do príncipe William supostamente teria dito aos colegas de classe para “tomar cuidado”, pois seu pai será o futuro rei. Não se sabe se o contexto era de bullying, mas a resposta chama a atenção. A revelação foi feita pela autora real Katie Nicholl em seu mais novo livro biográfico.

Como sabemos, George provavelmente também será rei do Reino Unido um dia, quando seu pai William falecer. O que deixa o garoto como o terceiro membro da Coroa na linha de sucessão ao trono inglês.

Um novo livro intitulado ‘The New Royals’, a autora real Katie Nicholl mencionou que o príncipe George está sendo criado com a consciência de quem ele é e qual papel ele herdará, disse ela em entrevista ao The Sun.

“George entende que um dia será rei e, quando menino, brigou com amigos na escola, superando seus colegas com a frase assassina: meu pai será rei, então é melhor você tomar cuidado”, escreveu a autora real em seu novo livro.

Mudança de casa e de escola

Até o começo de setembro, sabíamos que Kate Middleton e o príncipe William, agora princesa e príncipe de Gales, estariam de mudança para uma propriedade perto do Castelo de Windsor. A casa, de quatro quartos, que fica em uma área rural, se chama Adelaide Cottage e é uma residência da Coroa britânica.

Foi divulgado pela imprensa britânica de que os dois estariam se mudança para ficarem mais próximos à Rainha, já que sua última morada oficial foi o Castelo de Windsor. Mas, no dia 8 de setembro, tivemos a notícia da morte da Rainha. Ela estava em no castelo de Balmoral, onde sempre costumava passar as férias de verão.

Além disso, também foi divulgado que Kate e William teriam se mudado para Windsor para dar a seus filhos a oportunidade de ter uma educação o mais normal possível; algo que provavelmente é ainda mais importante agora que seu filho mais velho, o príncipe George, é o segundo na linha de sucessão ao trono.

Apesar da mudança, o príncipe e a princesa de Gales mantiveram sua casa em Londres, o Apartamento 1A no Palácio de Kensington, então poderão parar lá sempre que precisar.