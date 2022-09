Causa da morte da rainha Elizabeth é descrita como “velhice” em documento oficial

O atestado de óbito da rainha Elizabeth II foi revelado nesta quinta-feira, 29, pelo The Guardian. A informação foi confirmada pelo secretário geral da Escócia, Paul Lowe, que disse ainda que a morte da rainha foi registrada em Aberdeenshire em 16 de setembro.

De acordo com o atestado, foi a princesa Anne, a única filha mulher da rainha, quem registrou a morte da mãe.

O documento mostra que a rainha morreu pouco mais de três horas antes da notícia ser anunciada pelo Palácio de Buckingham, às 15h10. O Palácio só anunciou a morte da monarca às 18h30 do dia 8 de setembro de 2022.

A hora da morte confirma que a rainha morreu antes, pois muitos de sua família ainda estavam viajando para vê-la. Lembremos que o rei Charles, a rainha consorte Camilla e a princesa Anne estavam em Balmoral porque já estavam na Escócia realizando compromissos.

O príncipe de Gales, William, conde e condessa de Wessex, Sophie e Edward, e o duque de York, Andrew, foram levados pela força aérea britânica para a Escócia, chegando ao aeroporto de Aberdeen às 15h50 e chegando a Balmoral pouco depois das 17h. O duque de Sussex, Harry, viajou separadamente, chegou a Balmoral pouco antes das 20h.

Segundo o comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham, a Rainha faleceu “pacificamente” e, de acordo com informações da Hello! Magazine, a monarca teria sido acompanhada por seus dois filhos mais velhos no leito de morte, Charles e Anne. Tão logo soubemos da morte da Rainha, já sabíamos também que o Reino Unido tinha um novo rei: Charles III.