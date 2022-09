Ex-funcionários teriam chamado Meghan Markle de “sociopata narcisista”

“O Clube dos sobreviventes dos Sussex”. Este era a forma como os ex-funcionários de Meghan Markle e do príncipe Harry supostamente se identificam até hoje dentro dos muros das residências reais da Coroa britânica. Um novo livro, intitulado ‘Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown’, escrito pelo especialista em realeza e jornalista Valentine Low, parece trazer informações bombásticas sobre os Sussex.

O autor disse que ouviu diferentes fontes para compor sua narrativa e que, especificamente sobre Meghan Markle, disse ter entrevistado sus antigos funcionários. Segundo o livro, Meghan era mal vista entre o staff, que a classificou como uma “sociopata narcisista”.

Trechos do livro foram publicados no The Times e, se acordo com o autor, um ex-funcionário afirmou que trabalhar para a atriz americana e seu marido, o príncipe Harry, era tão miserável que alguns assessores reais se referiam a si mesmos como “o Clube dos Sobreviventes de Sussex”.

“Todo mundo sabia que a instituição seria julgada por sua felicidade. O erro que eles cometeram foi pensar que ela queria ser feliz. Ela queria ser rejeitada, porque estava obcecada com essa narrativa desde o primeiro dia”, disse uma fonte ao autor Valentine Low.

Discussão com assistente pessoal

O autor do livro cita ainda um episódio no qual Meghan teria discutido com sua assistente pessoal Melissa Toubati, depois que ela tentou explicar que o protocolo real proibia aceitar presentes de organizações comerciais.

“Os confrontos centraram-se nos brindes que algumas empresas enviariam a Meghan. As entregas chegavam constantemente ao Palácio de Kensington. Roupas, joias, velas… Foi sem parar”, disse uma fonte a Low, que faz reportagens sobre a família real há mais de 25 anos.

“Isso não caiu bem para Meghan. Havia muitas pessoas machucadas por Meghan”, revelou uma fonte no novo livro explosivo, de acordo com trechos publicados no The Times.

Em um incidente, Meghan supostamente teria explodido com uma jovem funcionária na frente de seus colegas de trabalho. “Não se preocupe. Se houvesse literalmente mais alguém que eu pudesse pedir para fazer isso, eu estaria pedindo a eles em vez de você”, ela teria dito.