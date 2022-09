Meghan Markle faz sutil homenagem à Rainha Elizabeth durante cortejo fúnebre em Londres

O luto nacional continua no Reino Unido e os ritos fúnebres para homenagear a Rainha Elizabeth continuarão até o seu enterro, agendado para na segunda-feira, 19. O rei Charles III decretou feriado nacional no Reino Unido e o funeral aberto ao público ocorre desde quarta, 14.

Durante a manhã da quarta-feira, 14, vimos membros da família real seguindo o caixão a pé e um grande cortejo, assim como fizeram com os corpos da princesa Diana e do duque de Edimburgo.

Após a chegada do caixão da Rainha em Westminster Hall, o grande público teve a oportunidade de ver o caixão da monarca e pode fazê-lo até domingo, 18, assim como puderam fazer o mesmo no funeral da rainha mãe em 2002.

Durante a entrada em Westminster Hall, membros da família acompanharam uma pequena celebração feita pelo Arcebispo de Canterbury.

Meghan Markle foi vista ao lado do príncipe Harry, caminhando logo atrás de Kate Middleton. Ela usava um par de brincos de pérolas e diamantes dados a ela pela própria Rainha. A duquesa prendeu o cabelo em um coque baixo.

Os brincos foram presente da Rainha por ocasião do primeiro compromisso que ambas fizeram juntas, em 2018. Apenas um mês depois que Meghan se casou com o príncipe Harry, a duquesa de Sussex se juntou a Rainha para uma viagem no trem real para Cheshire, a cerca de 320 quilômetros de Londres, onde se encontraram com líderes comunitários e assistiram a uma apresentação de crianças da escola local.

Sobre o podcast Archetypes

Por tempo indeterminado, parece que não teremos novos episódios do podcast de Meghan Markle exclusivo para o Spotify. Foi confirmado que ela pausou o lançamento de novos episódios durante o período de luto pela Rainha.

Uma mensagem na página do podcast no Spotify agora confirma: “Novos episódios de Archetypes serão pausados durante o período oficial de luto por Sua Majestade a Rainha Elizabeth II”.

Desde que foi lançado, dia 23 de agosto, ‘Archetypes’ tem três episódios disponíveis no Spotify.