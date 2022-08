Parte do elenco de ‘Pânico 6’, Melissa Barrera defende saída de Neve Campbell da franquia

Recentemente, Neve Campbell anunciou sua saída da famosa franquia de terror slasher, ‘Pânico’, e afirmou que já não fará mais parte do sexto e próximo volume do filme. De acordo com a atriz, a proposta de cachê apresentada pela produtora não condizia com o valor trazido por seus anos todos nas obras.

“Infelizmente, não farei o próximo filme de ‘Pânico’. Como mulher, tive que trabalhar muito duro na minha carreira para estabelecer meu valor, especialmente quando se trata de ‘Pânico’. Senti que a oferta que me foi apresentada não correspondia ao valor que eu trouxe para a franquia”, disse a atriz de 48 anos. “Foi uma decisão muito difícil seguir em frente.”

Após suas declarações, os fãs da atriz e da trama tomaram suas dores, apoiando sua decisão de deixar a franquia. Embora a icônica protagonista Sidney Prescott deixe saudade, a atitude de sua intérprete foi vista como compreensível aos olhos do público.

Melissa Barrera defende atitude da colega

Não apenas os amantes da narrativa do Ghostface apoiaram sua decisão, mas também a própria colega de elenco, Melissa Barrera. Intérprete de Sam Carpenter na trama, a atriz defendeu a atitude de Neve e reforçou como a indústria costuma desvalorizar o trabalho das mulheres.

“Foi chocante, mas também, como mulher, eu entendo. Especialmente como uma mulher de cor, eu lido com essas coisas o tempo todo em que sinto que não estão me pagando o que eu sei que valho. Mas geralmente para mim, sinto que é porque sou latina, e eles não nos valorizam tanto quanto as mulheres brancas. Então, se Neve sendo uma mulher branca está se sentindo desvalorizada, isso só mostra o quanto isso é um problema na indústria. Eu a aplaudo por manter o que ela acredita”, disse Barrera em entrevista à Variety.

Embora Neve já não faça mais parte do elenco, ela firma que voltaria a ‘Pânico 6′, caso a oferta da produtora fosse condizente com o valor em que trouxe à franquia. Os filmes de terror do famoso Ghostface está presente na vida dos fãs desde a década de 90 e ressignificou o subgênero slasher.