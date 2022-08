Após denúncia de sexismo e recusa de cachê, entenda o futuro de Neve Campbell em ‘Pânico 6’

Neve Campbell revelou em junho deste ano sua saída da franquia de ‘Pânico’, após receber oferta da Paramount Pictures considerada baixa pela atriz. Presente na obra de Wes Craven desde a década de 90, Campbell retornou como a icônica Sidney Prescott em ‘Pânico 5′ neste ano, mas deixará a próxima sequência.

“Infelizmente, não farei o próximo filme de ‘Pânico’. Como mulher, tive que trabalhar muito duro na minha carreira para estabelecer meu valor, especialmente quando se trata de ‘Pânico’. Senti que a oferta que me foi apresentada não correspondia ao valor que eu trouxe para a franquia”, disse a atriz de 48 anos. “Foi uma decisão muito difícil seguir em frente.”

Em entrevista recente, Campbell denunciou sexismo por parte da produção, após uma oferta de cachê considerada desproporcional pela atriz.

Futuro de Sidney Prescott (Neve Campbell) em ‘Pânico’

Embora tenha anunciado sua saída devido ao cachê desproporcional, a atriz não descarta seu possível retorno ao terror slasher, desde que o cachê seja condizente com seus anos de protagonismo na franquia do famoso Ghostface.

“Eu me importo com esses filmes. Se eles viessem até mim com uma quantia que se encaixasse... o valor que eu lhes trago, eu certamente consideraria isso. Eu me importo com esses novos diretores [Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett]. Eles fizeram um ótimo trabalho no último e desejo sorte a eles”, declarou a atriz em entrevista ao ET online.

A direção de ‘Pânico 6′, previsto para chegar aos cinemas no dia 31 de março de 2023, conta com a mesma equipe de ‘Pânico 5′, a partir do roteiro de James Vanderbilt e Guy Busick. Em uma tentativa de abandonar os traumas, a sequência abordará o recomeço dos sobreviventes do último ataque do Ghostface.

