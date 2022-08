Neve Campbell expõe machismo em oferta recebida para ‘Pânico 6’ e revela motivo de sua saída

Presente em todos os longas da franquia ‘Pânico’ desde a década de 90, Neve Campbell não terá participação na sexta fase do terror slasher. De acordo com a atriz, não haverá retorno à obra devido a proposta salarial recebida.

“Eu não senti que o que estavam me oferecendo era igual ao valor que eu trago a esta franquia, e que eu trouxe a esta franquia, por 25 anos”, afirmou Campbell, ao revelar sexismo na proposta. “E como uma mulher nesse negócio, eu penso que é muito importante para nós sermos valorizadas e lutarmos para sermos valorizadas”.

“Eu honestamente não acredito que se eu fosse um homem e tivesse protagonizado cinco filmes de uma enorme franquia por mais de 25 anos, que o número que me foi oferecido seria ofertado para um homem. E, na minha alma, eu só não podia fazer isso. Eu não podia entrar no set sentindo isso: me sentindo menosprezada e sentindo a injustiça, ou falta de justiça, em torno disso”, continuou.

Com o retorno da franquia no início de 2022, Neve Campbell regressou como a icônica protagonista sobrevivente de Woodsboro, Sidney Prescott, juntamente com seus colegas Courteney Cox e David Arquette. Contudo, a atriz não integrará à próxima sequência.

Elenco de ‘Pânico 6′

Para ‘Pânico 6′, diversos atores foram confirmados para o elenco até o momento. Dentre eles estão: Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Henry Czerny, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda e Josh Segarra.

Courteney Cox seguirá com o papel da jornalista Gale Weathers na trama, sendo a única atriz presente da franquia na década de 90. Além da atriz, Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding também seguirão em seus papéis.

A direção conta com a mesma equipe de ‘Pânico 5′, com o roteiro de James Vanderbilt e Guy Busick. Em uma tentativa de abandonar os traumas, a sequência abordará o recomeço dos sobreviventes do último ataque do Ghostface.

Assista ao trailer de ‘Pânico 5′