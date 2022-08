Rensga Hits!: Novos episódios serão liberados no streaming

A série musical “Rensga Hits!”, que conta a história das mulheres no sertanejo, ganha novos episódios no Globoplay. A partir desta quinta-feira (11), os fãs da produção inédita vão acompanhar a continuação da trama.

Segundo um comunicado enviado pela Globo, dois novos episódios serão disponibilizados na plataforma de streaming e, no dia 18 de agosto, os dois últimos, totalizando os oito episódios da série, que traz Alice Wegmann como protagonista.

Para quem ainda não assistiu, “Rensga Hits!” fala sobre a trajetória profissional da cantora Raíssa Medeiros (Alice Wegmann), que descobre que estava sendo traída pelo noivo e resolve ir embora de Lucas do Rio Claro, cidade do interior de Goiás. Na série, ela se muda para Goiânia com a cara, a coragem e um violão em busca do sonho de ser uma grande estrela do sertanejo.

Rensga Hits!: Seguindo os passos de Marília Mendonça, Raíssa Medeiros (Alice Wegmann) começa a carreira compondo para outros artistas (Gleik Suelbe/Globo)

Mas, durante a mudança o seu carro, chamado de Bandida, atola no meio do caminho e a situação acaba virando música e Raíssa leva a canção, intitulada “Desatola a Bandida”, para o bar de Carol (Maíra Azevedo), que não acredita totalmente no talento da protagonista, mas abre espaço para ela cantar uma moda de viola, que chama a atenção de Isaías (Mouhamed Harfouch).

Ao longo dos oito episódios, a audiência da série inédita acompanha o sucesso da protagonista, que também começa a compor e, depois de um tempo, vê sua música sendo um dos maiores hits do feminejo brasileiro. No entanto, não será na sua voz, mas, sim, na da estrela em ascensão Gláucia Figueira (Lorena Comparato).

Em "Rensga Hits!", Fabiana Karla interpreta Helena Maravilha (Gleik Suelbe/Globo)

A trama do Globoplay traz uma rixa entre as personagens de Deborah Secco (Marlene) e Fabiana Karla (Helena Maravilha), que são produtoras musicais concorrentes. A primeira está na “Rensga Hits!” e a segunda na Joia Maravilha Records. Elas trabalham ao lado das protagonistas e incentivam as mudanças de rumo na carreira e falam em algumas puxadas de tapete.

A história de “Rensga Hits!” também terá também muita música. Segundo informações enviadas pela Globo, muitas composições foram criadas exclusivamente para a série brasileira.

