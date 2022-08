Ana Maria Braga interrompe edição gravada do ‘Mais Você’ para homenagear Jô Soares: ‘Não poderia deixar de vir aqui’

A apresentadora Ana Maria Braga interrompeu a edição gravada do “Mais Você” desta sexta-feira (5) e entrou ao vivo no final do programa para prestar a última homenagem a Jô Soares, que morreu nesta madrugada, em São Paulo.

A loira estaria de folga hoje e já tinha deixado tudo engatilhado para o matinal, mas com o falecimento do amigo, ela correu para os estúdios da TV Globo.

“Você viu que o nosso programa está gravado, mas agora a gente está ao vivo porque eu não poderia deixar de vir aqui e prestar nossa homenagem ao grande amigo Jô Soares, porque sem o Jô, o Brasil fica mais triste. Tenho certeza que esse sentimento é de todos nós”, disse Ana Maria.

A apresentadora lembrou das vezes que cruzava com Jô Soares nos bastidores da Globo. “Tive um privilégio enorme de poder conviver com ele. A minha produção era em frente à dele, a gente se encontrava praticamente todos os dias. Uma das coisas que mais me marcava, é que quando eu saía, eu levava ele comigo porque era um dos homens mais cheirosos do mundo”, revelou.

Mais cedo, em suas redes sociais, Ana Maria já havia feito uma bela homenagem a Jô Soares. “Eu tive a honra de conhecer e conviver com esse jornalista e humorista tão talentoso e querido de todos nós. Hoje o dia amanheceu mais sem graça. Vá em paz, meu amigo!”, escreveu na legenda de uma foto em que aparece sendo entrevistada por ele no “Programa do Jô”.

Morte aos 84 anos

Jô Soares morreu, na madrugada desta sexta-feira (5), aos 84 anos. O ator, escritor, humorista e apresentador estava internado desde 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, para tratar de uma pneumonia. As causas da morte ainda não foram reveladas. A confirmação do falecimento foi feita nas redes sociais por sua ex-mulher Flavia Pedras.

Na publicação, no Instagram, ela escreveu: “Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para família e amigos próximos. Assim, aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida. A vida de um cara apaixonado pelo país aonde nasceu e escolheu viver, para tentar transformar, através do riso, num lugar melhor.”

“Viva você meu Bitiko, Bolota, Miudeza, Bichinho, Porcaria, Gorducho. Você é orgulho pra todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes, que você achava uma sorte eu não lembrar pra ver de novo, e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo. Obrigada para sempre, pelas alegrias e também pelos sofrimentos que nos causamos. Até esses nos fizeram mais e melhores Amor eterno, sua, Bitika”, concluiu Flavia.

