Lady Gaga é confirmada em sequência de ‘Coringa’; filme será um musical

Após meses de especulação entre os fãs e rumores nos bastidores de Hollywood, Lady Gaga finalmente foi confirmada na sequência do filme “Coringa”, nesta quinta-feira (4).

Quem fez o anúncio foi a própria cantora e atriz, através de suas redes sociais. Ela divulgou um vídeo com uma animação embalada ao som de “Cheek to Cheek”, música de Fred Astaire. Confira:

A própria Gaga tem uma versão para a música, em seu primeiro álbum de jazz com Tony Bennett - que também leva o título de “Cheek to Cheek”. O filme tem previsão de estreia para 4 de outubro de 2024.

De acordo com a revista Variety, “Joker: Folie à Deux” (“Coringa: Loucura à Dois”, em tradução livre) será um musical e trará de volta Joaquin Phoenix no papel principal.

Lady Gaga estava interessada em interpretar a Arlequina do universo de Todd Phillips, mas ainda não há confirmação de que tenha conquistado esse papel ou de algum outro personagem, ainda segundo a publicação.

“Coringa” estreou nos cinemas em 2019 e rendeu 1 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais. Se tornou o filme para maiores de 18 anos mais lucrativo da história do cinema, ultrapassando “Deadpool”.

Além disso, foi bem aclamado entre os fãs e ainda rendeu dois Oscars ao Universo DC: Melhor Ator, para Joaquin Phoenix, e Melhor Trilha Sonora Original.

Existem rumores que a história se desdobrará em uma trilogia - entenda aqui.

Cancelamentos na DC

Esta está sendo uma semana agitada para os fãs da DC: apesar dos anúncios da sequência de “Coringa”, eles estão lamentando o cancelamento repentino de “Batgirl”.

Existe um receio entre os fãs de que outras produções previstas - ou mesmo já gravadas, como era o caso de “Batgirl” - sejam igualmente engavetadas.

Isso faria com que “Besouro Azul”, filme com a brasileira Bruna Marquezine entre as protagonistas, corresse o mesmo risco.

Desde que o CEO da Discovery David Zaslav assumiu a Warner Bros. a estratégia para o Universo DC está sendo redesenhado. Pelos mesmos motivos, séries como “Legends of Tomorrow”, “Batwoman”, “Supergirl”, “Raio Negro” e “Arrow” também chegaram ao fim.

Leia também: Star Wars: Por que a estreia de ‘Andor’ foi adiada?; Veja o trailer da série