Mulher expõe conversa de Taís Araújo em reunião e atriz se defende

Desabafar na internet é um hábito bem comum, mas às vezes a fala pode chegar onde não era a intenção. Na última sexta-feira (29), uma mulher resolveu critica a atriz Taís Araújo em seu perfil aberto no Twitter - e a atriz respondeu.

Tudo começou quando a moça em questão reclamou que a artista estava participando de uma reunião enquanto coloca uma peruca na cabeça.

“Minha noiva tá em reunião com a Taís Araujo e a Taís, no meio da conversa com o time de sustentabilidade, colocando lace. Que reuniões de trabalho são essas”, escreveu.

Pouco depois, retornou para atualizar o desabafo: “agora a Taís cismou que quer ficar mais por dentro dos projetos. Ela jura que entende alguma coisa”, criticou.

A noiva da mulher que escreveu os tweets trabalha na comissão de sustentabilidade da L’Oréal Paris Brasil, empresa de cosméticos da qual Taís Araújo é garota propaganda.

A autora dos tweets porém, não contava que sua fala repercutiria até a atriz, que resolveu responder a internauta.

“Acho importante saber como as empresas que eu trabalho atuam. Responsabilidade social/ambiental deveria ser uma agenda moral de todo cidadão, não acha?”, se defendeu Taís.

“E não, eu não sou entendedora, sou interessada e preciso saber o que posso fazer pra acelerar as agendas”, continuou a atriz.

Constrangida, a autora do desabafo resolveu apagar as mensagens e trancar seu perfil no Twitter. Taís tentou amenizar a situação, dizendo a ela que não tinha ficado chateada.

Os internautas que viram a confusão ficaram do lado da atriz. “Se faz propaganda pra uma marca que se compromete com sustentabilidade tem que perguntar, se interessar e estar por dentro mesmo. Que mais figuras públicas entendessem e se interessassem por essa responsabilidade como a Taís!”, opinou uma seguidora de Taís.

