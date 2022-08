Cosplayers roubam a cena na Perifacon, a comic con das favelas de SP

A segunda edição da Perifacon, evento de cultura geek, foi realizada no último domingo (31) na Brasilândia, bairro do extremo norte da cidade de São Paulo.

O evento reuniu nerds e fãs de cultura pop de diversas partes das periferias da capital paulista, com estandes de artistas, feiras de livros e painéis de debates. Esta é a principal convenção do tipo focada no público das favelas.

O tema deste ano foi “Construindo pontes, derrubando muros”. Cerca de 60 artistas estiveram no Beco dos Artistas, onde ilustradores e quadrinistas independentes expuseram seus trabalhos mais recentes.

O evento também promoveu um concurso de cosplayers - mas mesmo o público geral que não estava participando do concurso fez parte da ideia. As fantasias repercutiram nas redes sociais, confira algumas:

É isso família, fim de mais uma PerifaCon de sucesso TOTAL, gratidão a todos que colaram e fortaleceram na Brasilândia. Com esse tchau especial a gente se despede dessa edição!



ATÉ A PRÓXIMA PERIFACON

hoje foi incrível no @PerifaCon



satisfação de mais!

É sobre isso tá

Perifacon me apresentou o primeiro cosplay de Cyrax que vi na vida (com Jiraiya ainda)

Trombei a Nezuko aqui na @PerifaCon também! A @umaobsidiana mandou muito no concurso de cosplay!!!

O concurso declarou Wesley Stark, Dhalsim e Mell Mechicante vencedores da edição deste ano.

TEMOS O PÓDIO DO CONCURSO DE COSPLAY:

🥇 Wesley Stark

🥈 Dhalsim

🥉 Mell Mechicante



O trio leva os prêmios de 1, 2 e 3 mil reais, além de produtos da @ironstudios



Parabéns a todos os finalistas pelo desfile incrível!

Deixe aqui a sua mensagem aos cosplayers favoritos

Feiras também repercutiram online

Para esta edição, o projeto Quebradinhas de Marcelino Melo levou diversas esculturas de casa típicas da periferia de São Paulo. A designer de jogos Melina Juraski compartilhou algumas fotos, que repercutiram bastante nas redes sociais.

Trampos fodas que vocês só vão encontrar na Perifacon.

Já que as pessoas gostaram da anterior, olha aí mais algumas casinhas sensacionais em exposição na Perifacon. Vou descobrir quem fez e mais tarde eu posto.

“Seria muito bacana o morador de periferia poder manter esse contato com o que está no mainstream também, seja por um painel, um debate sobre uma série. A gente quer trazer essa experiência também”, contou uma das organizadoras do evento, Andreza Delgado, em entrevista ao Metro World News em dezembro do ano passado. Na ocasião, a equipe se preparava para a edição deste ano e anunciava as datas da feira na Brasilândia.

A Perifacon 2022 ainda contou com shows de A Sucata que Dá Música, Bivolt, Febem e Rincon Sapiência. O rapper foi o último a subir ao palco e chamou Marissol Mwaba para fazer uma participação na música “Sol”.

