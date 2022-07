‘Ms Marvel’: Roteirista explica revelação do último episódio da série

A história de Kamala Khan está apenas começando no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), apesar da primeira temporada de sua série ter chegado ao fim. A menina muçulmana-americana que descobre super-poderes, interpretada por Iman Vellani, retornará no filme ‘The Marvels’, no ano que vem, ao lado de Capitã Marvel (Brie Larson) e Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Além disso, a revelação de que a teoria de que Kamala no Universo Cinematográfico Marvel é na verdade uma mutante sugere que ela terá um papel ainda mais importante a desempenhar no futuro da franquia.

É certo que a revelação mutante foi mantida em segredo durante toda a produção de ‘Ms. Marvel’, como os diretores Adil El Arbi e Bilall Fallah disseram à Entertainment Weekly. Mas quando conversamos com a escritora-chefe, Bisha K. Ali, sobre a temporada no geral, ela explicou como o DNA especial de Kamala se encaixa na história sobre família e herança.

Ali disse que as diferentes partes do figurino de Kamala, vindas de diferentes amigos e familiares está sendo pensado há um bom tempo, com várias peças da vestimenta dadas de presente pelos amigos de Kamala (por exemplo, a máscara veio de Bruno Carrelli, enquanto a echarpe vermelha veio do Adaga Vermelha).

O “raio” no meio do traje é uma referência ao pingente quebrado da heroína, conforme mostra o episódio 5.

Episódio final da série

Em meio à nova descoberta de Kamala, uma das cenas finais do episódio 6 mostra Kamala Khan conversando com Bruno Carrelli, que diz que fez novas pesquisas com seu material genético. Com isso, ele descobre que ela possui uma espécie de mutação.

Quando perguntada se poderia falar sobre isso, Ali respondeu: “Ah, literalmente nada. Não porque eu não quero, ou não posso. Eu literalmente não sei”. Mas, logo após a conversa com Bruno, alguns acordes da trilha de ‘X-Men: A Série Animada’ tocam. Enfim, Ms. Marvel é a primeira mutante do MCU? Não podemos saber, mas a porta foi aberta.

Os seis episódios de ‘Ms. Marvel’ agora estão todos disponíveis na Disney Plus.