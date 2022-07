Afinal, quando ‘Thor: Amor e Trovão’ estreia na Disney Plus?

Há algumas semanas, esperamos ansiosamente o dia 7 de julho com a estreia de ‘Thor: Amor e Trovão’ da Marvel Studios. O filme trouxe o Deus do Trovão (Chris Hemsworth) em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou: uma busca pela paz interior.

Porém Gorr, o carniceiro de deuses (Christian Bale) busca a extinção dos deuses. Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda de Valquíria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e da ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman), que, para surpresa de Thor, inexplicavelmente empunha seu martelo mágico, Mjolnir, como a Poderosa Thor.

Juntos, eles embarcam em uma angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do God Butcher e detê-lo antes que seja tarde demais.

Com direção de Taika Waititi, que esteve à frente de ‘Thor: Ragnarok’, e produzido por Kevin Feige e Brad Winderbaum, o filme não tem nenhuma data oficial de lançamento do Disney Plus.

Veja também: Todos os filmes e séries que estreiam nas fases 5 e 6 da Marvel

Embora a Disney tenha definido um tempo mínimo para estreia na plataforma depois que o filme foi lançado no cinema, o streamer ainda está analisando o lançamento de cada filme caso a caso, dependendo de quão bem o filme está indo nas bilheterias. Quanto mais sucesso o filme for nas bilheterias, mais tempo levará o lançamento no Disney Plus.

‘Eternos’, por exemplo, levou 68 dias depois de seu lançamento nos cinemas para entrar no Disney Plus, enquanto ‘Shang-Chi’ levou 70 dias para ser lançado.

Se ‘Thor: Amor e Trovão’ seguir um padrão semelhante, deve chegar ao catálogo da Disney Plus em meados de agosto ou até setembro. Embora, mais uma vez, nada tenha sido confirmado.

Waititi disse à Entertainment Weekly que o novo filme trará um mergulho em questões mais profundas do que no longa de 2017, ‘Thor: Ragnarok’, seu primeiro sucesso no MCU e que mudou totalmente o Thor de Chris Hemsworth e sua franquia. Continuamos então contando as horas para ver o impacto de mais essa aventura de Thor.