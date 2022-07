Todos os filmes e séries que estreiam nas fases 5 e 6 da Marvel

No último final de semana, a Marvel Studios, através do CEO Kevin Feige, anunciou o final da Fase 4 e também todas as séries e filmes que estreiam nas fases 5 e 6. O anúncio animou os fãs, incluindo os mais nostálgicos, que julgavam que seus super-heróis favoritos não iriam retornar mais.

Dentre um dos anúncios mais esperados está o lançamento de dois filmes dos Vingadores, que encerram a saga do Multiverso no MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe).

Aqui está tudo o que foi anunciado pela Marvel Studios e suas respectivas datas de estreia.

FASE 4

‘Mulher-Hulk: Defensora de Heróis’

Data de estreia: 17 de agosto na Disney Plus

‘Pantera Negra: Wakanda Forever’

Data de lançamento: 11 de novembro

Este filme concluirá a Fase 4, embora não esteja claro exatamente como.

FASE 5

‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’

Data de lançamento: 17 de fevereiro de 2023

‘Invasão Secreta’

Data de estreia: primeiro semestre de 2023

‘Guardiões da Galáxia Vol. 3′

Data de lançamento: 5 de maio de 2023

‘Echo’

Data de estreia: meados de junho/julho de 2023

2ª temporada de `Loki

Data de estreia: meados de junho/julho de 2023 na Disney Plus

‘Blade’

Data de lançamento: 3 de novembro de 2023

‘Ironheart’

Data de estreia: segundo semestre de 2023

‘Agatha: Coven do Caos’

Data de estreia: final de 2023/2024

‘Demolidor: Nascido de Novo’

Data de estreia: primeiro semestre de 2024

‘Capitão América: Nova Ordem Mundial’

Data de lançamento: 3 de maio de 2024

‘Thunderbolts’

Data de lançamento: 25 de julho de 2024

FASE 6

‘Quarteto Fantástico’

Data de lançamento: 8 de novembro de 2024

‘Vingadores: A Dinastia Kang’

Data de lançamento: 2 de maio de 2025

‘Vingadores: Guerras Secretas’

Data de lançamento: 7 de novembro de 2025