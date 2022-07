Mc Cabelinho pula sobre público durante o show e tem que ser socorrido: “vi cena de terror ali“

Após saltar sobre o público durante um show realizado neste domingo, na zona sul do Rio de Janeiro, o cantor MC Cabelinho desmaiou e teve que ser carregado pelos seguranças de palco.

“E, mano, vi cena de terror ali. Com todo o respeito, fiquei com falta de ar, tá ligado? Desmaiei, cheguei no camarim já zonzo, com a equipe de bombeiro lá me ajudando”, disse o músico.

O cantor explicou que fazia seu show na The Choice e resolveu pular no público, como já tinha feito em outros shows, e comunicou o segurança, mas dessa vez as coisas não aconteceram como ele queria.

“Dessa vez deu ruim de verdade”, disse Cabelinho, ao relatar o acidente. Ele contou que assim que pulou, a multidão veio em cima dele e ele não conseguia ficar em pé, e que tinha até crianças pulando em cima dele. “Com todo o respeito, fiquei com falta de ar, tá ligado? Desmaiei, cheguei no camarim já zonzo, com a equipe de bombeiro lá me ajudando”, disse.

Cabelinho tranquilizou os fãs e disse que foi rapidamente atendido no camarim e passa bem.

Em seu Instagram, o cantor postou o vídeo do momento em que os seguranças o carregam pelo palco já desmaiado, rumo ao camarim. Ele disse ainda que quando estava no chão, havia crianças embaixo dele pedindo ajuda, mas ele não conseguia se mexer para ajudá-las, porque havia fãs pulando em cima dele. “Eu peço desculpa aí, mano, algum bagulho, tá ligado? É porque na hora do show é f***, fica empolgadão com todo mundo cantando”

