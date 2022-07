‘Encontro’: Influenciador Gustavo Tubarão revela que está com paralisia facial; entenda o problema

O influenciador digital Gustavo Tubarão revelou que está com paralisia de Bell, que normalmente é causada pelo vírus da herpes. Em um vídeo, que foi exibido nesta terça-feira (26) no programa “Encontro”, da TV Globo, ele contou quais os sinais percebeu no rosto. “Senti minha boca esquisita. Olhei no espelho e minha cara estava torta”, disse (veja abaixo).

Tubarão, que tem 21 anos, destacou que sentiu o rosto paralisado durante o casamento de sua irmã, no último sábado (23). Naquele momento, ele teve uma uma crise de pânico, com medo de estar tendo um Acidente Vascular Cerebral (AVC). “Graças a Deus tinha uns primos médicos e eu estou diagnosticado com paralisia de Bell”, relatou.

O quadro “Bem Estar” repercutiu o assunto e explicou o que aconteceu com o influenciador. Segundo um especialista, normalmente a pessoa tem o vírus da herpes, mas ele fica “adormecido”. Assim, quando a imunidade cai, ele desperta e ataca o nervo facial, que controla os músculos do rosto. Assim, a pessoa acaba com as expressões paralisadas.

O neurologista Tarso Adoni destacou que ao ter os sintomas a pessoa deve procurar auxílio médico.

“Quanto mais precocemente a paralisia de Bell é diagnosticada e o tratamento a base de corticoide é instituído, maior é a chance de que haja uma recuperação completa daquela paralisia”, explicou o médico, que destacou que o processo de recuperação pode levar entre 30 e 60 dias.

Quem é Gustavo Tubarão?

Ele é mineiro de Cana Verde e faz sucesso nas redes sociais mostrando sua vida no campo. Ele soma mais de seis milhões de seguidores, que acompanham o dia a dia dele entre a roça e a cidade grande.

Em entrevista recente ao Metro World News, ele falou sobre sua participação no “Novelei”, projeto de humor da Globo para o Youtube, que recria cenas de algumas das novelas mais famosas da emissora carioca.

Gustavo Tubarão está em dois capítulos do Novelei (Youtube) (Ju Coutinho/Divulgação)

No projeto inédito, comandado pelo humorista Paulo Vieira, o influenciador digital participa de dois capítulos que falam sobre os clássicos da dramaturgia: “Mulheres de Areia” (1993) e “Laços de Família” (2000): “Uma coisa que posso adiantar é que interpreto os cowboys dessas novelas, porém com uma pegada muito diferente, muito descontraída”.

