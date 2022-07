Quando Chris Hemsworth poderá voltar para o universo cinematográfico da Marvel?

Após a estreia de ‘Thor: Amor e Trovão’ algumas pessoas adoraram o novo filme do deus do trovão e outras nem tanto, mas todos ficaram surpresos ao final ao ver a mensagem: “Thor vai voltar”. A partir desse minuto, começaram as especulações sobre como seria a próxima aparição do personagem Chris Hemsworth no mundo cinematográfico da Marvel.

Alguns fãs acreditam que o “Thor” mencionado no final do novo filme não é aquele que faz parte dos Vingadores, mas sim o novo Thor, que apareceu no filme: Dra. Jane Foster, interpretada por Natalie Portman. A personagem morreu no final do filme, por isso é difícil que essa teoria seja verdadeira, embora não seja impossível porque - como vimos em uma cena pós-créditos - a médica acabou em Valhalla após sua épica batalha final.

Outra cena pós-créditos de ‘Thor: Amor e Trovão’ dá outra pista para o futuro do deus do trovão. “Eles vão nos temer novamente, quando Thor Odinson cair do céu”, diz Zeus na cena, olhando para seu filho Hércules. Não há dúvida de que esse novo personagem pode desempenhar um papel importante na próxima parte da saga.

Onde está Loki?

‘Thor: Amor e Trovão’ é o único filme do deus do trovão que não teve a presença de seu irmão, Loki, como lembrou o site Cinema Blend. De sua série na Disney Plus, sabemos que o deus das mentiras está ocupado lidando com o multiverso e uma nova temporada já está em produção.

Poderíamos ver os irmãos reunidos na segunda temporada? Hemsworth não esteve envolvido em nenhuma das séries da Marvel até agora, mas já vimos Vingadores como Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) e Hulk (Mark Ruffalo) participando deles, então é uma possibilidade.

Ladies and gentlemen… The Lokis. See them all in the fifth episode of Marvel Studios’ #Loki, now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/kSW2GBRCjl — Loki (@LokiOfficial) July 9, 2021

Vingadores 2.0

Outra opção é que Thor não retorne às telas em seu próprio filme ou como personagem de uma série, mas em uma nova parcela dos Vingadores. O grupo perdeu vários de seus integrantes, mas o Capitão América já tem um substituto (Samuel Wilson, que até então era conhecido como Falcão) e Yelena Belova poderia preencher o espaço deixado por sua irmã, a Viúva Negra.

Todas são alternativas possíveis, mas é possível que tenhamos que esperar mais um pouco, pois nenhuma notícia foi anunciada sobre o próximo capítulo da saga Thor.