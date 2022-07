Por que aparecem cabras gigantes em ‘Thor: Amor e Trovão’? Te explicamos

A estreia de ‘Thor: Amor e Trovão’ trouxe, não só um grande sucesso de bilheteria para a Marvel Studios, mas também diversas críticas sobre o tom do filme: umas positivas e outras nem tanto. O filme, do diretor Taika Waititi, o mesmo de ‘Thor: Ragnarok’ trouxe novamente uma nova versão do deus do trovão para as telonas.

Um dos elementos mais engraçados do filme são as cabras gigantes de Thor (Chris Hemsworth) que fazem um tremendo barulho! Elas não são exclusivas deste filme, mas foram originalmente introduzidas nos quadrinhos de Thor.

Nos quadrinhos elas são conhecidas como Toothgrinder e Toothgnasher, cabras místicas baseadas em Tanngnjóstr e Tanngrisnir da mitologia nórdica.

As cabras apareceram pela primeira vez em uma HQ de Thor

Elas aparecem pela primeira vez no ‘Thor Annual’ de 1976, em meio à Guerra dos Deuses. No leme da carruagem de Thor, viajando por reinos, Toothgrider e Toothgnasher são seres incrivelmente poderosos. Elas também podem renascer se tiverem sido comidas, a menos que tenham algum osso quebrado. Então, elas podem renascer se forem mortas em circunstâncias muito particulares.

Loki, nos quadrinhos, também ressuscita magicamente Toothgnasher após a Guerra dos Reinos, como presente para o irmão Thor. Em outro ponto, Thor também instrui Toothgnasher e Toothgrinder para proteger Mjölnir.

Embora todos esses atributos poderosos e acontecimentos emocionantes não sejam todos aproveitados no enredo de ‘Thor: Amor e Trovão’, o filme usa essas duas cabras barulhentas para dar ao público a parte cômica da história.

Na perseguição a Gorr, o martelo encantado de Thor, Stormbreaker, não consegue força para levar a equipe de heróis pelo Bifrost. Jane Foster (Natalie Portman), a Poderosa Thor, astutamente sugere usar o martelo como uma fonte de energia para mover uma nave maior para transportar a todos.

Valkíria (Tessa Thompson) oferece o navio Viking de Nova Asgard e as cabras começam a mostrar seu poder como nos quadrinhos, puxando o navio de Thor, ou carruagem, através do Bifrost. As cabras resgatam a tripulação assim que as coisas ficam complicadas e continuam a jornada em direção a Gorr.

“Mas, curiosamente, as cabras que tínhamos não eram cabras de verdade, eram esculturas, não eram cabras de verdade. Eram, tipo prático de esculturas que tínhamos no set conosco com línguas de fora e tudo mais”, comentou Natalie Portman, em entrevista ao Collider. Bem, não há como dizer como essas cabras podem participar de futuras aventuras de Thor, mas que seus gritos estridentes trazem um aspecto cômico para a aventura, isso sim.