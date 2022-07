Você sabia? Visual de She Hulk foi inspirado em cantora trans

'She Hulk'. Foto: Reprodução Marvel Studios

‘She Hulk’ se tornou uma das séries mais polêmicas entre os fãs da Marvel: alguns aguardam ansiosamente a chegada da enorme mulher verde nas telas da Disney Plus, enquanto outros criticam aspectos técnicos. De qualquer forma, os comentários sobre a série não faltam e podem se multiplicar após os últimos detalhes que Tatiana Maslany deu sobre sua inspiração para interpretar a personagem.

Marvel comparte más imágenes de #SheHulk, más concretamente las que se habían filtrado hace unos días en mala calidad pic.twitter.com/A16ageZzdj — Universo Alex #ThorLoveAndThunder #MsMarvel (@UniversoAlex) July 11, 2022

Em entrevista ao Empire, Maslany revelou que parte de sua personagem foi inspirada na cantora trans britânica Sophie, que morreu no ano passado após cair acidentalmente do telhado de um prédio.

“O que eu amo na música de Sophie é aquela combinação de sons orgânicos e elétricos, tipo industrial que eu sinto que se conecta com She Hulk”, disse a atriz.

Embora a principal inspiração de Maslany seja, é claro, a história original de She Hulk. Os quadrinhos narram as aventuras de Jennifer Walters, prima de Bruce Banner, que recebe poderes semelhantes aos do gigante verde. O próprio Banner (interpretado por Mark Ruffalo) aparecerá na série para ajudar sua prima a entender suas novas habilidades.

Ao mesmo tempo, Jennifer deve continuar sua vida como advogada e combinar o drama jurídico com seus novos superpoderes. E, claro, com a sua nova cor.

Sobre trabalhar com Ruffalo, a atriz garantiu que “somos muito loucas, como duas crianças cujos pais lhes deram pás e as mandaram brincar na caixa de areia”.

Embora She Hulk tenha uma enorme diferença de sua contraparte masculina: ela não perde sua personalidade quando se transforma.

Nos primeiros filmes dos Vingadores vimos como Banner enlouqueceu quando se tornou o Hulk e às vezes ele não conseguia distinguir inimigos de aliados. Isso não acontece com Jennifer, que consegue manter o controle o tempo todo, embora, por enquanto, não saibamos o motivo.