‘Stranger Things’ finalmente explicará a origem do mundo invertido na última temporada? Te explicamos

O Mundo Invertido, universo paralelo de ‘Stranger Things’, permanece um mistério para os fãs, envoltos por muitas teorias, mas nenhuma certeza. Desde a primeira temporada da série, Hawkins tem sido atormentada por um submundo sombrio e misterioso conhecido por nossos heróis como o Mundo Invertido.

No início, era apenas o Demogorgon aterrorizando a cidade e arrastando pessoas inocentes para o reino das sombras para se alimentar delas. Em seguida, as telas nos apresentaram ao Devorador de Mentes e agora chegou Vecna (Jamie Campbell Bower).

Na segunda parte da temporada 4, temos um pequeno vislumbre da origem desta dimensão paralela. O episódio 7 revelou que a barreira entre esses dois mundos foi aberta pela primeira vez por Eleven (Mille Bobby Brown) quando ela baniu Henry/One, que se tornou Vecna, para lá depois que ele massacrou todos os outros no Laboratório Hawkins.

O que dizem os irmãos Duffer sobre o mundo invertido de ‘Stranger Things’

Steve Weintraub, editor-chefe do portal de entretenimento Collider, em conversa com os criadores da série Matt e Ross Duffer tentou entender as temporadas 4 e 5 e o que diz respeito ao Mundo Invertido.

Ao falar sobre onde se passa a temporada final do programa, Matt Duffer revelou: “É principalmente em Hawkins, e há muito obviamente no Mundo Invertido”.

A quarta temporada mostrou nossos personagens mergulhando voluntariamente no Mundo Invertido com mais frequência como um meio de atacar Vecna e salvar uns aos outros. Com o acesso liberado pelas 4 mortes que Vecna precisava, veremos ainda mais sobreposições entre esses dois locais.

Mas, as maiores revelações sobre o Mundo Invertido estão sendo guardadas pelos Irmãos Duffers. Ross disse que: “As grandes revelações que estão chegando na 5ª temporada são realmente sobre o Mundo Invertido, que só começamos a sugerir. Há aquele momento em que percebemos no episódio sete deste ano que está congelado no tempo”. O Mundo Invertido está preso no momento em que Will Byers (Noah Schnapp) desaparece.

Os Duffers também revelaram que Will “será uma grande parte” da última temporada, então talvez sua conexão com o Mundo Invertido seja parte dessas grandes revelações. Ross Duffer espera responder a algumas perguntas na 5ª temporada, incluindo: O que era o Mundo Invertido quando Henry chegou lá? Onde está o Devorador de Mentes?