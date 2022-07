Estes são 3 easter eggs que você não viu na temporada 4 de ‘Stranger Things’

‘Stranger Things’ se passa na Indiana dos anos 80, onde uma adolescente com poderes psíquicos escapa de uma instalação sinistra do governo. Eleven (Millie Bob Brown) une forças com os nerds locais Mike, Dustin, Lucas e Will para combater demogorgons, o Devorador de Mentes e outros monstros, incluindo o Dr. Brenner.

Na segunda parte da temporada 4, que chegou ao catálogo da Netflix em 1º de julho e já foi devorada pelos espectadores, muitas perguntas ficaram no ar e trazemos para você os maiores easter eggs dos últimos episódios.

A última meia hora está cheia de recompensas emocionais com a turma se reunindo em meio às consequências do ataque de Vecna.

Livro ‘O Talismã’

Dois dias depois, um terremoto de magnitude 7,4 abalou a cidade, matando e ferindo dezenas de pessoas, ao lado da cama de Max (Sadie Sink), Lucas (Caleb McLaughlin) lê ‘O Talismã’, um romance de fantasia de 1984 de Stephen King e Peter Straub.

E, pasmem, esta também é uma história que termina com um terremoto e se passa em várias realidades paralelas. Além disso, já sabemos que o livro está sendo adaptado para uma nova série sobrenatural por ninguém mais, ninguém menos, do que os irmãos Duffer, os criadores de ‘Stranger Things’.

A Upside Down Pictures, nova produtora dos Duffer Brothers, está desenvolvendo:



• Série derivada de Stranger Things

• Peça teatral do universo de Stranger Things

• Nova série live-action de Death Note

Vecna anuncia um novo vilão

Com o vilão aparentemente derrotado, Vecna, profere palavras ameaçadoras: “Este é apenas o começo. O começo do fim. Você já perdeu”, avisa a Eleven. Enquanto o relógio toca, um enorme portal aterrorizante se abre na cidade de Hawkins. Uma ameaça ainda maior se aproxima! Será um pequeno spoiler da temporada 5?

A conexão de Will com Vecna

Will ainda tem uma conexão com Vecna/Henry/One após sua possessão na temporada 2? Será que ele sabe que o terrível demônio está ferido, mas ainda está por aí? Os cabelos de sua nuca se arrepiam enquanto as nuvens se juntam e partículas estranhas caem sobre o povo de Hawkins, envenenando plantas e abrindo um portal.