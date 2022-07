‘Momento karaokê’ na 3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’ traz uma mensagem e você pode não ter percebido

‘The Umbrella Academy’ é uma série capaz de mexer com diversos sentidos do público. Há cenas de ação, emoção, números musicais e comédia em diversos momentos. A música, por exemplo, é um dos elementos presentes na trama desde a primeira temporada, o que não poderia ser diferente na terceira fase da série.

No oitavo episódio da trama de super-heróis da Netflix, ‘Wedding at the End of the World’, os irmãos Hargreeves decidem abandonar o drama por determinado momento e entram na brincadeira do karaokê. Prestes a lidarem com o definitivo fim do mundo, Luther e Sloane estão nos preparativos para o casamento antes que o planeta seja completamente engolido pela entidade Kugelblitz.

Em sua despedida de solteiro, Luther solta o gogó com uma performance peculiar de ‘A Total Eclipse of The Heart’ de Bonnie Tyler. O verdadeiro significado de sacodir a poeira no caos. Em seguida, alguns integrantes da Academia do Guarda-chuva acabam embarcando na mesma onda do Número 1.

Além da performance de Luther, Klaus e Cinco abriram caminho para ‘(I’ve Had) the Time of My Life’ e preencheram o arco da trama com um momento completamente divertido e dentro do que ‘The Umbrella Academy’ tem apresentado desde o começo.

Contradição da música com o contexto

Em entrevista ao TUDUM, portal da Netflix, Steve Blackman falou sobre a escolha das faixas e do momento karaokê na série. O showrunner ainda revela uma metalinguagem em relação ao contexto geral da série.

“Isso era apenas eu amando a música e me divertindo com ela. “(I’ve Had) the Time of My Life” é uma música tão engraçada, e é tão icônica, e é tão contrária ao que está acontecendo. O mundo está acabando, mas eles estão tentando apressar uma despedida de solteiro e um casamento nas mesmas poucas horas”, disse Blackman.

“É muito absurdo, que é o que o nosso show é. Enquanto eles cantam, estamos tendo um momento de nossas vidas, nós nos aproximamos e vemos lá fora que o mundo está quase acabando. O universo está prestes a se dobrar sobre si mesmo. É muito divertido escolher músicas para o show”, completou.

