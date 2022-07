Reginald Hargreeves é o verdadeiro vilão de ‘The Umbrella Academy’? Showrunner responde

Não importa em qual linha do tempo a Academia do Guarda-chuva se encontre, o homem que os criou terá sempre as mesmas intenções: abastecer seus interesses próprios, custe o que custar.

Reginald Hargreeves reforçou seus objetivos nos últimos episódios da terceira temporada de ‘The Umbrella Academy’, através de métodos completamente questionáveis.

Após enfrentar eventos no passado para evitar o fim do mundo, os irmãos Hargreeves retornam ao presente e se deparam com uma realidade completamente alterada. Ao descobrirem que Reggie está vivo, o personagem revela uma personalidade distinta de sua versão anterior.

Embora a Academia do Guarda-chuva não se importe muito, Klaus, O Número 4 da turma, resolve dar uma chance para o que parecia ser uma versão dócil e inocente do Sr. Hargreeves. No decorrer da trama, o patriarca dos super-heróis revela possuir interesses próprios, mesmo que isso custe a vida de seus filhos – literalmente.

Reginald seria o verdadeiro vilão da trama por todo esse tempo?

Em entrevista ao TUDUM, um portal da Netflix, o showrunner Steve Blackman falou sobre como enxerga Reginald na trama. Perguntado sobre Hargreeves ser o vilão principal da série, Blackman afirmou que depende do ponto de vista de quem responde.

“Para o espectador, acho que ele é o vilão. Em todas as linhas do tempo, Reggie parece ter a capacidade de brincar de mestre de marionetes para essas crianças. Há uma certa ironia em que, tão diferentes quanto os Pardais são dos Guarda-chuvas, ambos compartilham um trauma comum que eles foram criados por este homem”, respondeu Blackman.

O responsável pela série explica que é notório as intenções de Reginald em trazer a pessoa que ele mais ama de volta ao mundo, sua esposa, como um plano iniciado há 100 anos. Embora tenha custado a vida de muita gente, Hargreeves entende que vale a pena concretizar seu plano.

“Eu colocaria uma teoria para os fãs, e para você, que por todas as coisas terríveis que Reggie fez este ano, no final do dia ele sabia que uma vez que ele redefinisse o universo, tudo voltaria ao que era, o que significa que todos estariam vivos novamente”, diz o showrunner.

“Reggie acha que ele lhes deu um presente. Ele tirou o poder deles. Ele tirou a coisa que eles mais reclamavam. Agora, isso pode não ser verdade, mas se você pular na mente de Reggie por um segundo, acho que ele diz: ‘Vocês conseguiram o que queriam. Você não precisa mais ser sobrecarregado por esse poder. Você está normal novamente. Vocês são todos como todos os outros. Tenha uma boa vida’, o que configura uma maravilhosa 4ª temporada”, conclui.

