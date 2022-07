Existe uma razão pela qual Allison corta o cabelo na 3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’; entenda

Interpretada por Emmy Raver-Lampman em ‘The Umbrella Academy’, Allison Hargreeves passou por tempos difíceis durante a trama, refletindo em seu comportamento na nova temporada. A Número 3 da Academia do Guarda-chuva ganhou uma faceta sombria na última sequência lançada e possui razões para tal acontecido.

Ao retornar ao presente e ver que sua filha, Claire, nunca existiu naquela realidade, Allison perde o controle e busca por diversas saídas para recuperar o que perdeu. Contudo, sua mudança se deu por uma soma de experiências ruins.

Segundo o showrunner, Steve Blackman, em entrevista ao TUDUM, portal da Netflix, a Número 3 não mudou por raiva, mas passou a sofrer de Transtorno de Estresse Pós-Traumático em consequência dos eventos anteriores.

“É um arco sombrio, mas não é movido pela raiva. Allison (Emmy Raver-Lampman) é jogada no Sul das leis de Jim Crow na segunda temporada, em 1963, onde há um racismo escancarado. Ela não tem voz no primeiro ano, literalmente.”

O corte de cabelo não foi aleatório

Entenda por que Allison está mais sombria na 3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’ (CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX)

Ao contrário do que muitos possam pensar, o ato de cortar o cabelo não aconteceu para criar apenas um aspecto físico de “sombrio” e provar a mudança da Número 3. Ao ser questionado do significado do corte de cabelo de Allison, Blackman revelou que houve uma razão da própria caracterização interna da personagem.

“Isso era algo que Emmy (intérprete de Allison) realmente gostava. Emmy sentiu que era uma cena realmente poderosa na qual ela mesma tenta usar o poder em si mesma. Se ao menos fosse tão fácil assim se livrar da dor. Todos nós queremos esse poder”, esclareceu o showrunner.

“Mas ela não pode, e então ela sentiu: ‘Eu preciso fazer algo diferente, então deixe-me cortar meu cabelo. Deixe-me pelo menos sentir algum tipo de mudança.” São todos movimentos desesperados e pensamentos desesperados e escolhas desesperadas”, finalizou.