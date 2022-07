Showrunner de ‘The Umbrella Academy’ fala sobre a icônica cena de dança de Footloose na 3ª temporada

A terceira temporada de ‘The Umbrella Academy’ foi lançada no dia 22 de junho deste ano e manteve seu padrão de audiência. Nesta fase da trama, a série apresentou novos personagens, compostos pela Sparrow Academy.

Ao regressarem à linha do tempo em que deveriam estar, a família de super-heróis deixou marcas no passado que interferiram no presente, causando um paradoxo na linha temporal. Os impactos da segunda temporada fizeram com que a Academia dos Pardais substituísse o grupo do Guarda-chuva, gerando conflito entre os superpoderosos.

‘The Umbrella Academy’ possui um padrão das temporadas anteriores, com uma cena de dança dos super-heróis. Desta vez, não poderia ser diferente. Logo no primeiro episódio, em um confronto entre as academias, Diego é atingido pela pardal Jayme e começa a alucinar.

Em seguida, dentro da mente de Diego, as academias iniciam uma competição de dança inspirada no filme ‘Footloose’ (1984). Com uma coreografia compassada, o elenco passou por alguns ensaios nos bastidores.

Os bastidores da cena ao som de ‘Footloose’

Steve Blackman, showrunner da trama, detalhou os preparativos para a cena de dança acontecer em entrevista ao TUDUM, plataforma da Netflix. De acordo com ele, o elenco ensaiou a cena dentro de seus lares durante o período da pandemia.

“Eles e nosso coreógrafo ficavam a 3 metros de seus laptops e aprenderam a dançar por semanas dessa maneira. Então nos mudamos para um espaço com máscaras e escudos, e então nos mudamos para o cenário real. Achei que teríamos que ter dublês de dança para algumas partes, e estávamos contratando, mas nunca precisamos deles. Todos dançaram sozinhos. Tudo o que você vê são nossos atores”, disse Blackman.

Em tom de brincadeira, o responsável por ‘The Umbrella Academy’ elegeu David Castañeda – o intérprete de Diego – como um dos dançarinos com os movimentos mais incríveis, bem como a intérprete de Allison e Alphonso. “Os três eram nossos melhores dançarinos”, completou.

Assista a cena: