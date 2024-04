O velório de Anderson Leonardo está marcado para domingo (28)

O corpo de Anderson Leonardo será enterrado neste domingo (28). Desde 2022, o vocalista do Molejo lutava contra um câncer na região inguinal.

O velório do cantor de pagode, que morreu aos 51 anos, começa às 11 horas, no Cemitério Jardim da Saudade, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e o sepultamento deve ocorrer por volta das 16 horas.

O estado gravíssimo de Anderson Leonardo

O famoso estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, e os médicos chegaram a informar que seu quadro estava piorando desde domingo (21).

“O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade”, informou o boletim assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico da unidade hospitalar, no começo da semana.

Vocalista do Molejo, Anderson Leonardo morre aos 51 anos no RJ Imagem: reprodução Instagram (@cantorandersonleonardo)

Amigos do pagodeiro também pediram doações de sangue. Pela redes sociais, o músico Claumirzinho Gomes pediu para que as pessoas fizessem as doações para o vocalista do Molejo, que lutava contra o câncer.

“O Anderson teve que ser removido para a UTI para ter um tratamento mais eficaz, para ser monitorado e controlar algumas coisas que estão acontecendo com ele. Então a gente precisa de oração e pensamento positivo de vocês para esse momento delicado”, escreveu o cantor.

O que é câncer inguinal?

O câncer inguinal são tumores na região da virilha, também conhecida como área inguinal, e podem ser sinal de metástase de um tumor cancerígeno na próstata, pênis, testículo ou colorretal. Sai principal manifestação se dá por nódulos na virilha e dor, mas pode acarretar falta de apetite, febre e perda de peso.

O diagnóstico seguro necessita de exames físicos, ultrassom, ressonância e biópsia para classificação do risco tumoral, e uma vez constatado o câncer é iniciado o tratamento com radioterapia e quimioterapia.