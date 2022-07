Momento histórico de Lady Di com pacientes de AIDS se torna viral no TikTok; Conheça o contexto

Os biógrafos da realeza, em especial da princesa Diana, são quase unânimes em dizer que a década mais expressiva e na qual Lady Di obteve mais destaque foi 1990. Isso porque, a princesa finalmente conseguia sair da “aura de realeza” e mostrar-se mais. Com sua personalidade doce, emotiva e empática ela apoiou causas importantes para o mundo da época e, não à toa, conseguiu o título de Princesa do Povo.

Dessa forma, suas ações continuam a inspirar pessoas pelo mundo, especialmente seus filhos, os príncipes Harry e William, que repercutem as ações da mãe e sempre tratam de honrar sua memória sempre quando podem.

Um perfil no TikTik recentemente alcançou a tão sonhada viralização, um objetivo para muitos produtores de conteúdo na Internet. Através de um vídeo mostrando um ato histórico da princesa Diana ao apertar a mão de um paciente com HIV/AIDS, enquanto o estigma em torno do vírus era alto na década de 1980 e continuou pela década 1990.

O vídeo, que já alcançou a marca de 1,5 milhões de visualizações. Veja abaixo.

O primeiro caso confirmado de HIV/AIDS no Reino Unido foi diagnosticado em 1981 e carregava o mesmo estigma que tinha nos demais países do mundo, com muitos pacientes sendo estigmatizados, contribuindo para o pânico moral e o medo associados ao vírus.

Uma crença equivocada de que o vírus poderia se espalhar através do toque também se desenvolveu, embora isso tenha sido provado infundado pelos profissionais médicos.

O ato de Diana em apertar a mão de pessoas com o vírus da AIDS contribuiu para derrubar esse mito. A visita ao Middlesex Hospital foi um marco importante para a princesa, pois representou um dos primeiros exemplos de uso da notoriedade associada ao seu título real para promover internacionalmente uma causa pela qual era apaixonada.

Um relatório publicado pelo Daily Mirror no dia seguinte à visita da princesa ao hospital, intitulado “Di’s Hand of Hope”, revelou que ela havia solicitado pessoalmente que fosse tirada uma fotografia mostrando-a apertando a mão de um paciente sem usar luvas para mostrar às pessoas que era seguro fazê-lo.

De acordo com os relatos da época, muitos dos que estavam sendo tratados de doenças relacionadas ao HIV/AIDS na enfermaria se recusaram a ser fotografados porque, devido ao estigma prejudicial, temiam ser identificados.

No dia da visita, um homem concordou em participar da oportunidade fotográfica com a condição de que seu rosto fosse escondido. Um porta-voz do hospital na época disse ao Daily Mirror: “Os outros pacientes estavam convencidos de que não queriam ser fotografados, mas esse homem concordou que isso poderia fazer algum bem.