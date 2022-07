Esta foi uma das maiores decepções de Lady Di durante o casamento com Charles

Que o príncipe Charles traía a princesa Diana, não é novidade. Durante um casamento turbulento e cheio de tensão, Lady Di teve que conviver com a comprovada infidelidade do príncipe Charles com quem agora é sua atual esposa, Camilla Parker Bowles.

Os dois se conheceram nos anos 1970 e, mesmo quando Charles se casou com a princesa Diana e Camilla se casou com seu próprio namorado, eles mantiveram sua “amizade próxima” durante seus respectivos casamentos. Demorou quase 30 anos para os dois se tornarem publicamente e oficialmente um casal.

Em 1993, um telefonema íntimo entre Charles e Camilla vazou para a imprensa britânica, causando um grande escândalo. Nos anos que se seguiram, ambos se divorciaram de seus parceiros.

O The Mirror publicou uma transcrição completa de um telefonema, um caso que ficou conhecido como “Camillagate”. O telefonema tinha ocorrido em 1989, mas só vazou para a imprensa 4 anos depois. Na transcrição, os dois falaram sobre seu relacionamento físico e o quanto eles queriam e se importavam um com o outro. As fitas causaram um grande escândalo para a família real e aparentemente confirmaram os persistentes rumores de caso.

A pulseira

De todos os momentos dolorosos que Diana passou em seu casamento, talvez um dos que mais a machucaram foi ela ter descoberto jóias gravadas para a então amante, Camilla, dias antes do seu casamento com Charles.

De acordo com Andrew Morton, que escreveu a biografia de Diana, ‘Diana: Her True Story’, usando suas próprias palavras, a princesa disse que visitou o escritório de Michael Colborne, que era o secretário pessoal do príncipe Charles.

Ela disse: “Eu ainda era muito imatura para entender todas as mensagens que vinham em minha direção. E então alguém em seu escritório me disse que meu marido mandou fazer uma pulseira para ela. Um dia, entrei no escritório desse homem e disse: ‘Ooh, o que há naquele pacote?’ E ele disse: ‘Oh, você não deveria olhar para isso’”.

“Então eu abri e lá estava a pulseira.” Ela encontrou uma pulseira de ouro da Asprey’s, com um pingente de lápis-lazúli gravado com as letras F e G, que diziam representar Fred e Gladys, os apelidos de Charles e Camilla um para o outro, tirados de um esboço do The Goon Show.

Na série da Netflix ‘The Crown’, Camilla (Emerald Fennell) diz a Diana em seu estranho almoço juntos: “[Fred] é meu apelido para o Príncipe de Gales, e ele me chama de Gladys. É um absurdo inofensivo realmente”.

Lady Di disse ao seu biógrafo Andrew Morton: “Fiquei arrasada e disse: ‘Bem, ele vai dar a ela esta noite’. Então raiva, raiva, raiva. Você sabe, ‘Por que você não pode ser honesto comigo?’ Mas não, absolutamente me matou. Era como se ele tivesse tomado sua decisão e, se não funcionasse, não funcionaria”.