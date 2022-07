Casados na ficção, Paolla Oliveira defende Carmo Della Vecchia de ataques homofóbicos

Após ver o colega de elenco ser ofendido gratuitamente nas redes sociais, a atriz Paolla Oliveira não economizou em elogios para defender Carmo Della Vecchia de ataques homofóbicos.

“Querido Carmo, sempre ótimo trabalhar contigo. Um cara incrível, um pai amoroso e profissional competente. Daqui a pouco estamos juntos em ‘Cara e Coragem’”, disse a famosa, ao postar uma foto com o ator em sua conta oficial no Instagram.

Carmo fez questão de agradecer o apoio na mesma intensidade. “E você? Que é linda. Companheira. Amiga. É suave e discreta até no perfume. Pessoas como você a gente quer carregar para a vida e para todo o sempre. Que sorte tem esse Diogo Nogueira”, escreveu nos comentários da postagem.

No início da semana passada, Carmo Della Vecchia compartilhou com seus seguidores ataque homofóbico que sofreu. A mensagem citava até mesmo seu filho, de apenas 3 anos. O menino é fruto de seu casamento com o autor de novelas João Emanuel Carneiro.

“Teus filhos vão ser gays igual você. Tu vai ensiná-los a ser assim. É por isso que o mundo está repleto de vocês. Porque vocês influenciam garotos a serem assim. Seus vermes!”, dizia o texto. Entenda melhor aqui.

‘Cara e Coragem’

Paolla Oliveira atualmente está na novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela e o ator Marcelo Serrado interpretam os protagonistas da história.

A história segue Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), uma dupla de dublês publicitários que são demitidos. Para sobreviver, eles abrem uma empresa no ramo e são contratados por Clarice, personagem de Taís Araújo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice.

“Cara e Coragem” foi criada por Claudia Souto, mesma autora de “Pega Pega”. Já a direção artística fica a cargo de Natalia Grimberg, mesma de “Geração Brasil” e “A Lei do Amor”.

