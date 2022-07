Entenda por que Allison está mais sombria na 3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’

“Eu ouvi dizer” que Allison Hargreeves já não é mais a mesma pessoa na terceira fase de ‘The Umbrella Academy’. Conhecida como Número 3 da família de super-heróis, a personagem interpretada por Emmy Raver-Lampman, passou por uma grande mudança na terceira temporada da trama.

Na luta para evitar que o fim do mundo aconteça mais uma vez no passado, a família Hargreeves retorna ao presente e se depara com uma realidade alterada. Allison tornou-se uma das personagens com um lado mais sombrio, diferente de sua personalidade nas fases anteriores.

Para explicar o que houve com a personagem, Steve Blackman, responsável pela trama presente na Netflix, explicou as razões pelas quais Allison tornou-se tão sombria na terceira temporada. Segundo o showrunner, a Número 3 não mudou por raiva, mas passou a sofrer de Transtorno de Estresse Pós-Traumático em consequência dos eventos anteriores.

Blackman esclarece que as motivações para a mudança de estado da personagem se deram pela perda da filha na realidade alterada e que Allison só deseja recuperá-la.

Veja mais: ‘The Umbrella Academy’ terá 4ª temporada na Netflix? Entenda

Confira as razões pelas quais Allison Hargreeves mudou sua personalidade

Abaixo você confere a explicação do showrunner em relação à mudança de personalidade da personagem Número 3.

“É um arco sombrio, mas não é movido pela raiva. Allison (Emmy Raver-Lampman) é jogada no Sul das leis de Jim Crow na segunda temporada, em 1963, onde há um racismo escancarado. Ela não tem voz no primeiro ano, literalmente.”

“Fisicamente, sua garganta está cortada. Então, mesmo quando ela recupera sua voz no segundo ano de seu tempo em Dallas, ninguém ouve o que ela tem a dizer porque ela é uma mulher negra. Então ela está tentando recuperar sua voz metaforicamente agora na 3ª temporada, tentando ser ouvida.”

“O problema é que ela está sofrendo de TEPT do tempo que passou em Dallas. Ela está com uma dor incrível por tomar a decisão de deixar [seu marido], Ray Chestnut (Yusuf Gatewood), e a esperança é que ela encontre sua filha, Claire (Coco Assad). Claire não existe nesta linha do tempo, então ela perdeu tudo e está desmoronando.”

“Achei que Emmy Raver-Lampman fez um belo trabalho ao mostrar as camadas dessa emoção. Ela está tentando mostrar uma casca dura, mas o público vê que ela está emocionalmente devastada e cada vez mais desesperada para descobrir uma maneira de ter sua filha de volta.”

Assista ao trailer: