‘The Umbrella Academy’ terá 4ª temporada na Netflix? Entenda

A queridinha série de super-heróis da Netflix, ‘The Umbrella Academy’, deixou os fãs com diversos questionamentos sobre o desfecho da terceira fase da trama. Lançada na plataforma da Netflix no dia 22 de junho, a produção trouxe novos personagens juntamente com arcos mais tensos para a academia Guarda-chuva.

Ainda que popular e bem-vista na plataforma de streaming, ‘The Umbrella Academy’ não recebeu uma confirmação oficial de que haverá uma continuação. Contudo, a Netflix costuma levar certo período para se pronunciar após o lançamento, quando se trata de sequências – ainda que haja exceções.

Embora não tenha chegado uma confirmação oficial da renovação de ‘The Umbrella Academy’, a sequência da série já é uma realidade e está em estágios iniciais de produção, de acordo com o portal The Vulcan Reporter. Como de costume, a plataforma de streaming pode levar um tempo para anunciar a continuação da série de super-heróis.

‘The Umbrella Academy’ é uma das produções de grande audiência para a Netflix. Com o final da terceira temporada em aberto, é de se imaginar que existe um espaço para dar sequência à produção, além da necessidade de responder a diversos questionamentos dos fãs em relação à trama.

Trama da 4ª temporada de ‘The Umbrella Academy’

No trailer da série, é possível notar a existência de uma nova entidade ameaçadora que colocará a humanidade em risco. O personagem Cinco se refere à entidade como ‘kugelblitz’, mas o que isso significa?

A expressão “kugelblitz” é de origem alemã, tendo por significado “raio globular”. O elemento é uma concentração de luz intensa, capaz de formar uma série de eventos e aprisionar a si mesma. Esse elemento é classificado como um buraco negro formado por energia – diferente de outros buracos negros que são gerados por massa.

Em ‘The Umbrella Academy’, o kugelblitz será o ‘vilão’ principal da trama, responsável pela união da família Hargreeves para impedir que o mundo seja sugado por essa entidade ameaçadora.

Assista ao trailer: