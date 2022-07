Mel Maia elege ex-BBB como ‘mais gostoso’ com quem já ficou e causa alvoroço na web

A atriz Mel Maia, de 18 anos, causou alvoroço nas redes sociais ao fazer um desafio no TikTok, no qual revelou qual as melhores e piores pessoas com quem já ficou. Ela elegeu o ex-BBB Arthur Picoli como sendo o “mais gostoso” e também citou o “pior beijo”, o “melhor beijo” e “era para ter dado certo” (veja abaixo).

Depois de fazer as revelações, a atriz já escreveu um comentário dizendo que estava “arrependida”. No entanto, a história tomou conta das redes sociais rapidamente, onde muitos internautas a apoiaram, enquanto outros a criticaram por ser tão nova e estar se envolvendo com homens mais velhos (veja postagens abaixo). O nome dela ficou entre os mais comentados do Twitter.

A atriz Mel Maia fez 18 anos em junho, mas é emancipada desde os 16 anos. Após ser criticada pelo vídeo no TikTok, ela fez um story no seu Instagram comentando o assunto:

“Eu entro numa trend que tá todo mundo fazendo e acontece isso. Mas pro meu conteúdo do dia a dia vcs c*gam, né. Hipócritas”, lamentou a atriz.

LEIA TAMBÉM:

Ex-BBB respondeu

Depois de ser eleito o “mais gostoso”, o ex-BBB Arthur Picoli encheu a atriz de elogios. “A Mel é uma menina incrível, madura, gente boa e foi super da hora. Rolaria de novo (risos)”, disse ele ao GShow.

O ex-brother também se disse feliz por ter sido avaliado por sua forma física: “O crossfit está em dia, né? Encaro como um elogio, assim como as pessoas elogiam o cabelo, o sorriso... Fico feliz por ter elogiado o meu corpo. Ela também é muito gata e já falei isso para ela”, ressaltou.

O ex-BBB contou como soube que tinha sido citado por Mel Maia: “Fiquei bastante surpreso. Um amigo me mandou dizendo que eu estava em uma trend, estava viralizando e ele tinha certeza que ia dar fofoca. Aí, eu falei: ‘Maneiro. Pelo menos uma coisa positiva, esse tipo de fofoca é de boa’”, revelou.

Veja abaixo a repercussão na web sobre as revelações de Mel Maia:

Admiro a mel Maia que ela vive a vida dela e não paga de boa samaritana ela é exatamente ela — Victor (@EuVHUGO) July 4, 2022

“Mel Maia pegou o Arthur Picoli e disse que ele é o mais gostoso” kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/yP5yhfztLE — Jão (@vittartic) July 3, 2022

Mel Maia maravilhosaaaaaa 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾😂😂😂😂 é gostoso msm uma delícia 🔥🔥🔥🔥🔥🥵🥵🥵🥵🥵🥵 pic.twitter.com/iUIG66UYh0 — Amandinha Santos 🎮🎮 (@amandinhapicoli) July 4, 2022

O povo chocado que a Mel Maia pegou o Arthur Picoli. Quando na verdade, o que choca, é Arthur um cara de 30 anos pegando a menina de 18 anos, é tipo aqueles caras que ficava na porta da escola esperando as meninas saírem da aula. — BASCULHO (@eumaraka) July 4, 2022

Mel Maia é só macho? Não mores a gata acorda 5 da manhã todos os dias para fazer gravação na Netflix, faz faculdade e ganha seu próprio dinheiro conquistou um apartamento belíssimo com menos de 18 anos, tem uma carreira incrível acontece que essas páginas só postam oq elas querem — Rafaelly (@rafaellyfla) July 4, 2022

sinto pena dessa mel maia, imagina ter sido uma das maiores atrizes mirins da globo e agr so serve pra ser lembrada como marmita de homem de meia idade — ᐢ. ֑ .ᐢ (@momodiabo) July 4, 2022

Pode interessar também: