Ex-BBB Jessi faz tatuagens para homenagear Linn da Quebrada e Tiago Abravanel: ‘Feitas no rolê’

A ex-BBB Jessi fez duas tatuagens novas para homenagear os amigos de confinamento Linn da Quebrada e Tiago Abravanel. Ela mostrou os desenhos em postagem no Twitter e contou que eles foram feitos “no rolê mesmo”, durante o Baile do Abrava, realizado na madrugada de sábado (2).

Duas novas!!! No rolê mesmo 💜 pic.twitter.com/Ha3d6x6ubd — Jessi Alves (@a_jessilane) July 2, 2022

Para Linn da Quebrada, a professora de biologia fez uma estampa geométrica. Já para Tiago Abravanel, o desenho escolhido foi um ursinho sendo carregado por uma nave espacial.

Depois da festa de Tiago Abravanel, Jessi comentou que todos os presentes saíram tatuados. “Só queria dizer que a Abravalândia foi incrível! Todo mundo voltou para casa de tatuagem nova! Até minha mãe”, disse ela.

Vida pós-BBB

Recentemente, Jessi abriu o jogo sobre sua vida financeira após participar do reality show da TV Globo. “Gente, não saí rica, não, tá, galera? Saí mais pobre do que entrei. Se não fosse o prêmio de R$ 100 mil, sairia devendo”, disse a professora durante participação no podcast “PodPah”.

Jessi abre o jogo sobre sua situação financeira pós-BBB Instagram (Reprodução)

Jessi disse que está trabalhando bastante, mas que dinheiro não entra na hora. “Cada trabalho que vai chegando eu vou executando e demora alguns dias para receber. Então, eu estou quase que na mesma”, revelou.

Vale dizer que, ao sair do confinamento do programa, Jessi pagou a sua dívida no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). Nas redes sociais, ela comemorou a conquista.

“Gente, meu Deus, vocês não acreditam! Acabei de sair do banco e adivinha: quitei o Fies. Daqui a cinco dias úteis meu nome não vai mais estar naquela linha de proteção de crédito, estou passada!”, disse.

A professora de biologia deixou Valparaíso de Goiás, em Goiás, para se mudar com a mãe e a irmã para São Paulo.

LEIA TAMBÉM:

Atriz Vitória Strada fala sobre a vitória na ‘Dança dos Famosos’: ‘Muitos roxos, dores e superação’