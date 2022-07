Atriz Vitória Strada fala sobre a vitória na ‘Dança dos Famosos’: ‘Muitos roxos, dores e superação’

A atriz Vitória Strada, a grande campeã da “Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão com Huck”, na TV Globo, falou nas redes sociais, na noite de segunda-feira (4), sobre o árduo caminho trilhado até vencer a competição. Ela destacou as marcas físicas deixadas pelo treinamento, mas também ressaltou que superou muitas barreiras.

“Não caiu a ficha direito ainda. Que loucura que foi ontem [domingo]! Que loucura que foram meus últimos meses. Muita dedicação, muitos roxos, muitas dores, muita superação. Este programa é bizarro, vocês não têm noção”, disse ela.

“Gente, não consegui responder nem metade das mensagens que recebi! Estou sem saber o que falar. Não consegui nem dormir ainda”, falou em vídeos nos stories.

A final da “Dança dos Famosos” foi realizada no domingo (3) e, além do troféu, a vencedora ganhou um beijão da noiva, a também atriz Marcella Rica, ao vivo.

O beijo Marvi em rede nacional para comemorar a conquista da Vitória na Dança dos Famosos 🥺pic.twitter.com/YcOtR9lufg — lesbocine (@lesbocine) July 3, 2022

O apresentador Luciano Huck elogiou o casal. “Eu fiquei muito seu fã. É uma menina muito delicada, educada, elegante, caprichosa. Vocês formam um casal lindo, fico muito feliz em ver esse beijo da celebração de vocês. “O mundo é sobre isso, diversidade, aceitação, sobre as pessoas serem feliz, sobre a gente acolher, celebrar a vida. Tô muito feliz com sua vitória, com tudo que ela simboliza nesse mundo tão estranho que a gente tá vivendo”, afirmou.

Vitória Strada, então, aproveitou para fazer um discurso sobre o amor e contra o preconceito. “A mensagem que fica é que o amor é o sentimento mais bonito do mundo em todas as suas formas. Seja com um amigo, um amor romântico. Faz o bem para o mundo e a gente precisa celebrar cada vez que o amor acontece”, afirmou.

A atriz continuou: “Amem uns aos outros, não critiquem a forma que o outro ama, se é diferente da sua, porque ninguém tá fazendo mal a ninguém. Enquanto todo mundo está amando, não temos com o que nos preocupar”.

LEIA TAMBÉM:

De omissa a artista que mais confronta Bolsonaro; entenda a trajetória de Anitta na política e arte