Vencedora do ‘Dança dos Famosos’, Vitória Strada ganha beijão da noiva no palco do ‘Domingão’

A atriz Vitória Strada foi a grande campeã desta edição do “Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão com Huck”, na TV Globo. A grande final aconteceu no último domingo (3) e, além do troféu, a vencedora ganhou um beijão da noiva, a também atriz Marcella Rica, ao vivo.

O apresentador elogiou o casal. “Eu fiquei muito seu fã. É uma menina muito delicada, educada, elegante, caprichosa. Vocês formam um casal lindo, fico muito feliz em ver esse beijo da celebração de vocês. “O mundo é sobre isso, diversidade, aceitação, sobre as pessoas serem feliz, sobre a gente acolher, celebrar a vida. Tô muito feliz com sua vitória, com tudo que ela simboliza nesse mundo tão estranho que a gente tá vivendo”, disse Luciano Huck.

Vitória Strada, então, aproveitou para fazer um discurso sobre o amor e contra o preconceito. “A mensagem que fica é que o amor é o sentimento mais bonito do mundo em todas as suas formas. Seja com um amigo, um amor romântico. Faz o bem para o mundo e a gente precisa celebrar cada vez que o amor acontece”, afirmou.

A atriz continuou: “Amem uns aos outros, não critiquem a forma que o outro ama, se é diferente da sua, porque ninguém tá fazendo mal a ninguém. Enquanto todo mundo está amando, não temos com o que nos preocupar”.

Confira algumas das menções nas redes sociais:

O beijo Marvi em rede nacional para comemorar a conquista da Vitória na Dança dos Famosos 🥺pic.twitter.com/YcOtR9lufg — lesbocine (@lesbocine) July 3, 2022

A Vitória Strada deu um super beijo na Marcella Rica após a Dança dos Famosos. 🏳️‍🌈✨🎉 pic.twitter.com/l96Xe3lAGP — aligagay (@aligagay) July 3, 2022

Vitória Strada e Marcella Rica em pleno horário nobre do domingo na maior emissora do país mostrando como o amor é bonito! ❤️#Dançadosfamosos pic.twitter.com/zZJEuCLmtb — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 3, 2022

A grande final

Na disputa pelo troféu, os artistas tinham de fazer duas apresentações - uma de valsa e outra de samba.

Vitória recebeu nota dez pelas avaliações do júri técnico, artístico, da plateia e dos espectadores na valsa. Já no samba, foram três dez e um 9,9.

O pódio ficou assim:

1º lugar. Vitoria Strada e Wagner Santos, com 139,9 pontos;

2º lugar. Vitão e Gabe Cardoso, com 139,7 pontos;

3º lugar. Ana Furtado e Leandro Azevedo, com 137,6 pontos.

Vitória ganhou muitos elogios, inclusive do júri técnico. “Realmente essa coreografia me acalentou. Começou muito suave e isso foi muito bom, porque a coreografia aos poucos vocês foram nos envolvendo. Foi leve, a gente pode ver todos os passos e as formas”, elogiou Ana Botafogo. “Impressionante a agilidade nas pernas, as saídas laterais”, ressaltou Carlinhos de Jesus.

LEIA TAMBÉM: