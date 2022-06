Ana Maria Braga chama Louro Mané de egocêntrico e deixa ‘climão’ no ar

Ana Maria Braga e Louro Mané protagonizaram um “climão” no “Mais Você” desta quinta-feira (30). A apresentadora criticou uma ideia dada pelo fantoche ao vivo e ainda o chamou de egocêntrico.

O programa exibiu uma reportagem sobre Josy, uma mulher apaixonada pela temática “onça”. Em sua casa há diversos itens que remetem ao animal e ela sempre se veste de animal print. Ao fim da matéria, Ana Maria comentava a paixão e o jeito da entrevistada quando foi surpreendida pela intervenção do novo louro - a quem ainda se refere como Louro José em muitas ocasiões.

“Acabei de tomar uma resolução”, começou o boneco. “Vou fazer meu cafofo todo decorado de papagaios”.

Ana Maria questionou: “Por que? Ela [Josy] não é onça, ela está fazendo uma homenagem à onça”.

Louro, então, explicou: “Vou fazer uma homenagem à família dos papagaios”.

Como resposta, levou um “puxão de orelha”: “Você é muito egocêntrico”, disparou a apresentadora do matinal.

O fantoche retrucou: “Sou nada”. “Claro que é”, insistiu Ana Maria.

Louro tentou se justificar: “Não fica legar ter papagaios aqui para todo lado? A gente bota vários os tipos de papagaios que existem no País”.

“Você quer?”, perguntou Ana Maria, sem muito entusiasmo. “Eu quero. Não ia ser legal?”, disse Louro Mané, sem graça.

A conversa seguiu com a loira dizendo que aquela não era a casa dele e que ele teria que pedir autorização.

‘Traseiro considerável’

Ana Maria Braga teme estado com a “língua afiada”. Ontem, um comentário da loira sobre a repórter Ju Massaoka rendeu risadas dentro e fora do estúdio.

Ju usava um vestido todo feito de pequenos balões acompanhando o cenário do matinal, decorado com o material. Na hora de se sentar à mesa para dar início ao quadro “Feed da Ana”, a apresentadora fez questão de ajudar a companheira a “entrar” na cadeira, o que não foi uma tarefa nada fácil por conta do volume da roupa. Foi então que Ana disse que ela tinha um “traseiro considerável”.

Ana Maria Braga faz comentário sobre 'traseiro' de repórter Redes sociais (Reprodução)

Em seguida, Ana Maria seguiu com a brincadeira e quis furar um dos balões que compunham o look da repórter. A cena, com toques de tensão e humor, foi compartilhada nas redes sociais de Ju.

Seguidores da repórter do “Mais Você” comentaram: “Melhor hora. Chorei de rir”, “Ana e você são maravilhosas”, “Olha o perigo” e “Nervoso por você” foram algumas das menções.

