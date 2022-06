Sessão da Tarde: Atores de ‘Divórcio’ dublaram a si mesmos para acertar tom do sotaque

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta segunda-feira (27) o filme “Divórcio″, lançado em 2017. O longa é estrelado por Camila Morgado (”Olga”), Murilo Benício (”Avenida Brasil”) e Luciana Paes (”3%”).

O filme conta a história do casal Noeli (Camila Morgado) e Júlio (Murilo Benício). Eles levam uma vida bem humildo, até o momento em que se descobrem ricos por conta do sucesso nacional de um molho de tomate que criaram.

Contudo, com o passar dos anos, eles vão se distanciando e, após um incidente, resolvem que é hora de se separar. Cada um busca pelo melhor advogado para defender seus interesses no patrimônio, gerando assim um processo de divórcio bem conturbado - e até mesmo cômico.

Confira três curiosidades sobre o filme “Divórcio”:

Nome original

Segundo o portal AdoroCinema, o título original do filme era um pouco mais extenso do que o oficial. Ele se chamaria “Divórcio 190″ - em uma provável alusão ao número de discagem da polícia.

Atores precisaram dublar a si mesmos

O casal formado por Noeli e Júlio é do interior do estado de São Paulo, da cidade de Ribeirão Preto. Os atores Camila Morgado e Murilo Benício - ambos nascidos no estado do Rio de Janeiro - precisaram não apenas imitar o sotaque caipira, mas também saber fazer graça com ele. Em uma entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, eles confessaram que precisaram dublar algumas cenas na pós-produção, para acertar o tom cômico, mas ainda natural do sotaque.

Baseado em fragmentos de histórias reais

De acordo com o roteirista Pedro Amorim, também em entrevista à Folha, algumas partes do filme são inspiradas em histórias que realmente aconteceram. “Ouvi histórias inacreditáveis. A fogueira de [sapatos] Louboutin é verdadeira”, disse.

